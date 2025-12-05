Lista de invitados
Telecinco prepara el reencuentro más esperado de 'Sálvame' en '¡De viernes!' e invita al futbolista más polémico del corazón
Jorge Javier enseñará imágenes inéditas de su operación estética y compartirá cómo reaccionó su familia, en un programa que también contará con Jota Peleteiro y María Jesús Ruiz.
Telecinco promete una de las entregas más mediáticas de '¡De Viernes!' con el esperado testimonio de Jorge Javier Vázquez, que esta noche, a las 22:00h, desvelará por primera vez en televisión todos los detalles del cambio de imagen al que se sometió hace unos meses.
El programa mostrará fotos y vídeos inéditos del antes y después, así como las reacciones de su madre y su hermana al verle tras la operación. Se trata de un gesto poco habitual en el presentador, que también vivirá un momento especialmente simbólico: su reencuentro con Lydia Lozano, más de dos años y medio después del final de 'Sálvame'.
La noche continuará con el regreso del futbolista Jota Peleteiro al plató apenas unos días después de su tenso encuentro judicial con Jessica Bueno. El invitado detallará en qué punto se encuentra el litigio que mantienen desde hace cuatro años, si ha habido avances hacia un acuerdo y cómo interpreta las palabras que Jessica ha pronunciado sobre él y sus hijos durante su paso por 'Supervivientes All Stars¡. También responderá a las recientes declaraciones de Kiko Rivera, con quien mantiene una relación que él mismo definirá en el directo del programa.
Otro de los momentos destacados será la visita de María Jesús Ruiz, que narrará cómo se ha producido su emotiva reconciliación con su madre, Juani Garzón, tras años de distanciamiento marcados por su relación con Curro, su actual marido. La ex Miss España también actualizará el estado de salud de su pareja, que continúa recuperándose del ictus que sufrió recientemente.
- El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng
- Inspecció de Treball propone sancionar al Ayuntamiento de Santa Coloma por 'contribuir' al contagio de legionela de un conserje
- La sala Bóveda de Barcelona gana en los tribunales a la 'vecina' que la denunció por ruidos pero tenía un piso turístico
- Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
- El Gobierno lanza una criba masiva de eléctricas ‘fantasma’ y ordena la expulsión de 40 empresas en un año
- Sigifredo Ledesma, empresario, sobre su mala experiencia con un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- La Audiencia madrileña corrige por quinta vez a Peinado y le obliga a archivar la imputación de un tercer miembro del Gobierno
- LISTA | Estos son los países que no participarán en Eurovisión 2026 por la presencia de Israel