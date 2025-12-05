Final anticipado
Telecinco acelera la final de 'Gran hermano 20', que terminará antes de Navidad, y expulsa a 3 concursantes en una noche
Jorge Javier Vázquez comunicó en directo que el reality se despedirá en cuestión de días tras encadenar mínimos de audiencia y múltiples abandonos forzados.
Telecinco ha confirmado este jueves lo que era un secreto a voces: 'Gran Hermano 20' no llegará ni a la Navidad. La cadena ha decidido poner punto final a la edición por sus discretas audiencias y anunció en pleno directo que el concurso concluirá “mucho antes de lo previsto”. El encargado de comunicarlo fue Jorge Javier Vázquez, que definió la situación como “el desenlace cada vez más cercano” y adelantó que los concursantes “pasarán las fiestas en casa”, uno de ellos, ya proclamado ganador.
La gala de este 4 de diciembre ya dejó entrever la magnitud del recorte. Lo que debía ser una única expulsión semanal acabó convirtiéndose en una noche de “desalojo masivo”. Además del expulsado por nominaciones, la organización activó un mecanismo de votaciones exprés para que la audiencia eligiera qué participantes “muebles” debían abandonar inmediatamente la experiencia. El resultado: dos expulsados adicionales.
El desconcierto fue absoluto dentro de la casa, donde los concursantes esperaban una velada rutinaria y terminaron viendo salir hasta a tres compañeros. José Manuel se convirtió en el expulsado oficial de la semana tras un ajustado duelo con Patricia. Poco después irrumpió en el patio un camión de mudanzas para llevarse de inmediato a Mamadou, votado como uno de los concursantes menos apoyados por la audiencia.
Pero la mecánica no terminó ahí. Aprovechando lo que el presentador definió como un “black Thursday 2x1”, Telecinco abrió una segunda ronda de votaciones. En ella, Paula y Joon quedaron expuestos después de que la mayoría de la casa se posicionara visualmente detrás de la joven, convirtiéndola en la tercera expulsada de la noche. Con esta sucesión de expulsiones exprés y la baja voluntaria de Íñigo días atrás, el reality ha perdido en apenas una semana a cuatro habitantes –tras el abandono Íñigo el pasado martes–, a la espera del quinto con el próximo debate de Ion Aramendi.
