Audiencias 04/12/2025
'Horizonte' lidera un jueves más y se impone a 'Gran hermano' y el estreno de 'Dra. Fabiola Jones'
El programa de Iker Jiménez se impone con un 10,6%, aunque baja respecto la semana anterior.
La noche del jueves volvió a inclinarse a favor de Cuatro. ‘Horizonte’ reafirmó su posición como oferta dominante del prime time con un 10,6%, y aunque perdiendo 1,1 puntos respecto a la semana anterior, adelantó tanto al estreno de ‘Dra. Fabiola Jones’ como a la gala de ‘Gran Hermano 20’.
El rendimiento de ‘Gran Hermano’ continúa siendo motivo de preocupación en Telecinco. El reality cayó de nuevo en ambas franjas, registrando un pobre 4,8% en el access —superado incluso por ‘Cifras y letras’ en La 2, que llegó al 6,4% durante su coincidencia— y firmando un 10,3% en su gala principal, siete décimas menos que la semana anterior.
Por su parte, La 1 apostó por el estreno de ‘Dra. Fabiola Jones’, que debutó con un 10,2%, un dato ajustado pero insuficiente para disputarle el liderazgo a ‘Horizonte’. El resto de ofertas se movió en registros moderados: ‘La encrucijada’ aumentó ligeramente hasta el 8,7%, mientras que ‘Los Borbones: Una familia real’ en laSexta avanzó a un 6,7%, subiendo tres décimas. En La 2, el partido de Copa del Rey entre Sant Andreu y Celta Vigo dejó un discreto 2%, que subió al 4,5% en los penaltis.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.600.000 (13,1%)
Dra. Fabiola Jones: 804.000 (10,2%)
Antena 3
El hormiguero: 1.985.000 (16,3%)
La encrucijada: 665.000 (8,7%)
Telecinco
Gran hermano express: 589.000 (4,8%)
Gran hermano: 612.000 (10,3%)
laSexta
laSexta clave: 525.000 (4,6%)
El intermedio: 893.000 (7,2%)
Los Borbones, una familia real: 625.000 (6,7%)
Cuatro
First dates: 654.000 (5,4%)
First dates: 994.000 (8,1%)
Horizonte: 654.000 (10,6%)
La 2
Fútbol: Copa del Rey “Sant Andreu – Celta Vigo”: 240.000 (2%)
Prórroga fútbol: Copa del Rey “Sant Andreu – Celta Vigo”: 301.000 (2,8%)
Penaltis fútbol: Copa del Rey “Sant Andreu – Celta Vigo”: 401.000 (4,5%)
El cine de La 2 “Argentina, 1985”: 75.000 (1,5%)
LATE NIGHT
La 1
Felinos noche y día: 239.000 (5,9%)
Cine “La niña del patio”: 111.000 (5%)
Antena 3
La encrucijada: 482.000 (11,5%)
La encrucijada: 112.000 (4,9%)
laSexta
Los Borbones: Una familia real: 443.000 (8,5%)
Los Borbones: Una familia real: 218.000 (8,1%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 94.000 (4,9%)
La 2
Cine 2 “Wonder Woman 1984”: 45.000 (2,3%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 1.031.000 (12,1%)
Valle Salvaje: 976.000 (12,5%)
La promesa: 1.001.000 (12,2%)
Malas lenguas: 1.184.000 (13%)
Aquí la Tierra: 1.332.000 (12,9%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.321.000 (14,7%)
Y ahora, Sonsoles: 848.000 (10,4%)
Pasapalabra: 2.245.000 (22,1%)
Telecinco
El tiempo justo: 721.000 (8,7%)
El diario de Jorge: 763.000 (9,2%)
Agárrate al sillón: 749.000 (7,6%)
laSexta
Zapeando: 429.000 (4,9%)
Más vale tarde: 405.000 (5%)
Cuatro
Todo es mentira: 479.000 (5,6%)
Lo sabe, no lo sabe: 510.000 (6,1%)
La 2
Saber y ganar: 600.000 (6,4%)
Grandes documentales: 249.000 (3%)
Malas lenguas: 520.000 (6,5%)
La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke: 140.000 (1,5%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 118.000 (1,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 387.000 (19%)
Mañaneros 360: 558.000 (17,3%)
Mañaneros 360: 1.011.000 (12,5%)
Antena 3
Espejo público: 320.000 (11,9%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 890.000 (17,3%)
La ruleta de la suerte: 1.745.000 (23,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 156.000 (8,7%)
El programa de AR: 330.000 (12,4%)
Vamos a ver: 584.000 (8,9%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 198.000 (13,9%)
Aruser@s: 300.000 (13,1%)
Al rojo vivo: 286.000 (7,6%)
Cuatro
¡Toma salami!: 14.000 (1,1%)
Alerta cobra: 42.000 (2,3%)
Alerta cobra: 51.000 (2,5%)
Alerta cobra: 75.000 (3,1%)
En boca de todos: 225.000 (6,9%)
La 2
Zoom tendencias: 10.000 (1,1%)
Zoom tendencias: 6.000 (0,5%)
Guarderías en la naturaleza: 17.000 (1%)
Saber vivir: 6.000 (0,3%)
Aquí hay trabajo: 9.000 (0,4%)
La aventura del saber: 13.000 (0,5%)
Caravana educativa: 18.000 (0,7%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 16.000 (0,6%)
El western de La 2 “Alaska, tierra de oro”: 102.000 (2,7%)
El cazador: 119.000 (1,6%)
Saber y ganar: 269.000 (2,8%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.214.000 (23%)
Telediario 1: 1.504.000 (15,6%)
Informativos Telecinco 15h: 960.000 (10%)
laSexta Noticias 14h: 586.000 (7,1%)
Noticias Cuatro 1: 495.000 (6,8%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.538.000 (21,3%)
Telediario 2: 1.596.000 (13,5%)
Informativos Telecinco 21h: 813.000 (6,9%)
laSexta Noticias 20h: 605.000 (6,2%)
Noticias Cuatro 2: 483.000 (5%)
Matinal
Telediario matinal: 118.000 (15,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 158.000 (13,4%)
El Matinal (Telecinco): 89.000 (8%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,6%), La 1 (12,9%), Telecinco (8,4%), laSexta (6,4%), Cuatro (6,3%), La 2 (3,2%).
Mensual: Antena 3 (14%), La 1 (13,1%), Telecinco (9,2%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,6%), La 2 (3,5%).
