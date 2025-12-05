'La hora de La 1' abre con un impactante y explícito vídeo para explicar la salida de España de Eurovisión por la permanencia de Israel

El anuncio de la retirada de España de Eurovisión no ha llegado a 'La hora de La 1' en forma de fría nota institucional, sino como un impactante ejercicio audiovisual: una pantalla partida que ha mostrado, a un lado, el número con el que Israel ganó el televoto en 2025; al otro, las devastadoras imágenes de los bombardeos sobre Gaza y los cadáveres que ha dejado este conflicto. Con esa pieza, el matinal ha querido enmarcar la noticia del abandono del certamen por parte de RTVE tras confirmarse la permanencia de Israel en la próxima edición.

Silvia Intxaurrondo, al frente del programa, ha verbalizado el mensaje que acompañaba a esas imágenes: "RTVE abandona Eurovisión después de que se confirme la presencia de Israel. La organización mantiene al país en la competición después de que haya matado a 70.000 palestinos, siga atacando y matando a población civil y es investigada por genocidio en los Tribunales Internacionales. España denuncia que Israel está utilizando este concurso para blanquear su imagen". La presentadora ha subrayado que, para RTVE, no es posible “mantener Eurovisión como un evento cultural neutral” en estas circunstancias.

El matinal ha repasado además el contexto inmediato: en la Asamblea General celebrada el jueves en Ginebra, RTVE reclamó una votación secreta sobre la continuidad de Israel en el concurso, una solicitud que la presidencia de la UER rechazó. Este gesto, según han explicado en el programa, ha intensificado la desconfianza de la Corporación, que considera insuficientes las medidas adoptadas por el organismo europeo para garantizar la neutralidad del certamen.

La decisión de marcharse supone que España no participará en Eurovisión 2026 ni emitirá el festival desde Viena el próximo mes de mayo. Pese al terremoto mediático que esto implica, 'La hora de La 1' ha querido recalcar que RTVE mantiene en pie dos de sus grandes proyectos musicales: el 'Benidorm Fest', cuya continuidad no está en duda, y 'Eurovisión Junior', donde Israel no está presente y cuya edición 2025 se celebrará con normalidad.