Primeras reacciones en RTVE tras la retirada de España en 'Eurovisión 2026': el debate estalla en ‘Malas lenguas’

La decisión de RTVE de abandonar 'Eurovisión 2026' después de que la UER confirmara la participación de Israel no ha tardado en colarse en la tertulia de 'Malas lenguas'. El espacio ha sido uno de los primeros programas de la cadena en reaccionar a la noticia, que se ha conocido apenas unos minutos después del arranque del directo. El debate se ha encendido de inmediato, reflejando el impacto político, social y mediático de un movimiento histórico: España no competirá ni emitirá el festival por primera vez en más de seis décadas.

Gloria Marcos fue la primera en posicionarse, celebrando la decisión de la Corporación: “Israel sigue asesinando en Gaza y me parece que eso no lo podemos olvidar. La decisión de Televisión Española es valiente, necesaria y todo el apoyo”. También Hugo Pereira se mostró favorable a la retirada, aunque desde otro ángulo: “Eurovisión dejó de ser hace mucho un concurso de canciones y está politizado. Es correcto no participar, porque si no sería legitimar a un país que, tarde o temprano, la Corte Penal Internacional va a sentenciar”.

Pablo Iglesias endureció aún más el análisis, extendiendo la reflexión más allá del festival musical. El exvicepresidente aseguró que RTVE había tomado “la mejor decisión” y añadió: “Hay que felicitar a esta casa. Si no vamos a cantar con un Estado genocida, las mismas razones deben servir para cortar cualquier relación económica con Israel”.

Luis Arroyo, por su parte, defendió que RTVE había actuado con coherencia respecto a lo que la Corporación venía planteando desde septiembre: “Es una decisión valiente, no es menor. Me parece fantástico porque es acorde a lo que se ha defendido. Ahora dirán que es una decisión sanchista, que se siguen las órdenes de Sánchez, pero es coherente con lo que la casa ha mantenido y me parece muy bien”.