Playz da un giro radical y se pasa al microdrama: así es ‘Estúpido Cupido’, su nueva serie vertical con influencers juveniles

Playz ha puesto en marcha la producción de ‘Estúpido Cupido’, su primer microdrama y el proyecto con el que el canal juvenil de RTVE se adentra en uno de los formatos más consumidos por la Generación Z. Inspirado en los éxitos asiáticos que triunfan en plataformas globales, el formato apostará por episodios verticales de uno a tres minutos y un estreno diario, emulando la estructura de las telenovelas tradicionales, pero con lenguaje y estética nativos del móvil.

Esta nueva comedia romántica transcurre en el internado Partenon y estará protagonizada íntegramente por creadores de contenido, una de las claves del microdrama contemporáneo. En el reparto figuran algunos de los nombres más seguidos del panorama digital, como Sergio Bueno, Ricard García, Dafne y Allen Vicente, YosoyAnix, Pablo Triviño, Irene Silva, Lu Prieto e Izan Ibáñez, entre otros.

‘Estúpido Cupido’ es una producción de RTVE en colaboración con Kokoro Content, compañía responsable de fenómenos juveniles como ‘Rabia’ (Flooxer) o ‘Área 34’ (Playz), ambos seleccionados en los MIPTV de Cannes por su carácter innovador. El proyecto entrará en producción con vistas a su estreno en 2026, coincidiendo con la transformación de Playz en una aplicación enfocada al vídeo vertical, adaptada por completo a los hábitos de consumo actuales.

Aunque es su primer microdrama, Playz no es ajeno a la ficción vertical. Ya experimentó con este lenguaje en ‘Una nochevieja inolvidable, una serie transmedia producida junto a Boomerang en 2019 que ganó un Lovie de Plata y recibió una mención especial en los Webby Awards por su uso creativo de los stories. Posteriormente, en 2020, retomó ese camino con ‘Circular’, un thriller rodado en el metro de Madrid en colaboración con La Caña Brothers. Con este nuevo proyecto, Playz se coloca entre las plataformas europeas pioneras en integrar el microdrama en su catálogo, apostando por historias breves, ágiles y protagonizadas por referentes nativos del entorno digital.