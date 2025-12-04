'Hasta el fin del mundo' lidera y 'El precio de' dedicado a las memorias de Juan Carlos I no convence

'Hasta el fin del mundo' logró anoche su cuarta victoria consecutiva. El programa de Paula Vázquez sigue siendo líder de la noche del miércoles, esta vez con un 12,7% y 809.000 espectadores.

Por su parte, 'El 1%' de Arturo Valls continúa su mejora tras su mínimo histórico. El concurso encadena dos semanas subiendo sus datos y anota un 11,8% y 812.000 seguidores, lejos aún de los datos de la temporada pasada.

En Telecinco, las memorias del rey emérito Juan Carlos I no convencen en 'El precio de...', que apenas mejora a 'La agencia' y firma un discreto 8,9% y 501.000 fieles.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 15,4% y 1.948.000

El 1%: 11,8% y 812.000

La 1

La revuelta: 10,8% y 1.392.000

Hasta el fin del mundo: 12,7% y 836.000

Telecinco

La isla de las tentaciones: 11,5% y 1.451.000

El precio de: 8,9% y 501.000

laSexta

laSexta Clave: 4,9% y 589.000

El Intermedio: 6,9% y 879.000

Cazadores de imágenes: 5,1% y 457.000

Cuatro

First Dates: 5,7% y 722.000 / 5,6% y 694.000

Callejeros: 6% y 427.000

La 2

Cifra 5,4% y 681.000 / 7% y 912.000

Documenta RTVE: 1,8% y 223.000

Imma Tataranni: 0,9% y 74.000

LATE NIGHT

La 1

Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo: 13,5% y 344.000

Exceso de equipaje: 10% y 185.000

Antena 3

El 1%: 8,1% y 231.000

Telecinco

La isla de las tentaciones: 11,5% y % y 187.000

laSexta

Cazadores de imágenes: 3,5% y 172.000

Cuatro

Callejeros: 4% y 118.000

El Desmarque: 2,6% 44.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 13,3% y 1.146.000

Y Ahora Sonsoles: 9,3% y 747.000

Pasapalabra: 18,6% y 1.986.000

La 1

Directo al grano: 11% y 903.000

Valle Salvaje: 11,5% y 866.000

La promesa: 11,7% y 956.000

Malas lenguas: 11% y 1.029.000

Aquí la tierra: 12% y 1.289.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,3% y 739.000

El diario de Jorge: 8,4% y 693.000

Agárrate al sillón: 6,3% y 659.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,2% y 503.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,2% y 436.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 430.000

Más Vale Tarde: 5,6% y 448.000

La 2

Saber y ganar 2,3% y 209.000 / 7,4% y 667.000

Grandes Documentales: 4,2% y 331.000

Malas lenguas: 6,6% y 520.000

La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke: 1,9% y 183.000

Reformas extraordinarias de George Clarke: 2,1% y 235.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,4% y 282.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,3% y 825.000

La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.667.000

La 1

La Hora de La 1: 18,9% y 383.000

Mañaneros 360: 16,7% y 495.000 / 11,5% y 934.000

laSexta

Aruser@s: 13% y 194.000 / 13,3% y 294.000

Al Rojo Vivo: 8,2% y 286.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,6% y 199.000

El programa de AR: 12,5% y 309.000

Vamos a ver: 8,5% y 5t0.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,8% y 15.000 / 1,7% y 35.000 / 3,5% y 79.000

En boca de todos: 7% y 209.000

La 2

El cazador: 1,7% y 111.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,1% y 2.145.000

Telediario 1: 15,4% y 1.435.000

Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 882.000

laSexta Noticias 14H: 7,2% y 597.000

Noticias Cuatro 1: 6,6% y 477.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 2.370.000

Telediario 2: 13,4% y 1.647.000

Informativos Telecinco 21H: 6,1% y 743.000

laSexta Noticias 20H: 6,8% y 688.000

Noticias Cuatro 2: 4,2% y 417.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,6%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,6%).

Mes: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,1%), Telecinco (9,5%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,7%).