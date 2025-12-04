Audiencias 03/12/2025
'Hasta el fin del mundo' lidera y 'El precio de' dedicado a las memorias de Juan Carlos I no convence
'El 1%' mejora levemente y sigue recordando distancias
'Hasta el fin del mundo' logró anoche su cuarta victoria consecutiva. El programa de Paula Vázquez sigue siendo líder de la noche del miércoles, esta vez con un 12,7% y 809.000 espectadores.
Por su parte, 'El 1%' de Arturo Valls continúa su mejora tras su mínimo histórico. El concurso encadena dos semanas subiendo sus datos y anota un 11,8% y 812.000 seguidores, lejos aún de los datos de la temporada pasada.
En Telecinco, las memorias del rey emérito Juan Carlos I no convencen en 'El precio de...', que apenas mejora a 'La agencia' y firma un discreto 8,9% y 501.000 fieles.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 15,4% y 1.948.000
El 1%: 11,8% y 812.000
La 1
La revuelta: 10,8% y 1.392.000
Hasta el fin del mundo: 12,7% y 836.000
Telecinco
La isla de las tentaciones: 11,5% y 1.451.000
El precio de: 8,9% y 501.000
laSexta
laSexta Clave: 4,9% y 589.000
El Intermedio: 6,9% y 879.000
Cazadores de imágenes: 5,1% y 457.000
Cuatro
First Dates: 5,7% y 722.000 / 5,6% y 694.000
Callejeros: 6% y 427.000
La 2
Cifra 5,4% y 681.000 / 7% y 912.000
Documenta RTVE: 1,8% y 223.000
Imma Tataranni: 0,9% y 74.000
LATE NIGHT
La 1
Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo: 13,5% y 344.000
Exceso de equipaje: 10% y 185.000
Antena 3
El 1%: 8,1% y 231.000
Telecinco
La isla de las tentaciones: 11,5% y % y 187.000
laSexta
Cazadores de imágenes: 3,5% y 172.000
Cuatro
Callejeros: 4% y 118.000
El Desmarque: 2,6% 44.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 13,3% y 1.146.000
Y Ahora Sonsoles: 9,3% y 747.000
Pasapalabra: 18,6% y 1.986.000
La 1
Directo al grano: 11% y 903.000
Valle Salvaje: 11,5% y 866.000
La promesa: 11,7% y 956.000
Malas lenguas: 11% y 1.029.000
Aquí la tierra: 12% y 1.289.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,3% y 739.000
El diario de Jorge: 8,4% y 693.000
Agárrate al sillón: 6,3% y 659.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,2% y 503.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,2% y 436.000
laSexta
Zapeando: 5,1% y 430.000
Más Vale Tarde: 5,6% y 448.000
La 2
Saber y ganar 2,3% y 209.000 / 7,4% y 667.000
Grandes Documentales: 4,2% y 331.000
Malas lenguas: 6,6% y 520.000
La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke: 1,9% y 183.000
Reformas extraordinarias de George Clarke: 2,1% y 235.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,4% y 282.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,3% y 825.000
La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.667.000
La 1
La Hora de La 1: 18,9% y 383.000
Mañaneros 360: 16,7% y 495.000 / 11,5% y 934.000
laSexta
Aruser@s: 13% y 194.000 / 13,3% y 294.000
Al Rojo Vivo: 8,2% y 286.000
Telecinco
La mirada crítica: 10,6% y 199.000
El programa de AR: 12,5% y 309.000
Vamos a ver: 8,5% y 5t0.000
Cuatro
Alerta Cobra: 0,8% y 15.000 / 1,7% y 35.000 / 3,5% y 79.000
En boca de todos: 7% y 209.000
La 2
El cazador: 1,7% y 111.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,1% y 2.145.000
Telediario 1: 15,4% y 1.435.000
Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 882.000
laSexta Noticias 14H: 7,2% y 597.000
Noticias Cuatro 1: 6,6% y 477.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 2.370.000
Telediario 2: 13,4% y 1.647.000
Informativos Telecinco 21H: 6,1% y 743.000
laSexta Noticias 20H: 6,8% y 688.000
Noticias Cuatro 2: 4,2% y 417.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,6%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,6%).
Mes: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,1%), Telecinco (9,5%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,7%).
