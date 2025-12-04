'Hasta el fin del mundo' lidera y 'El precio de' dedicado a las memorias de Juan Carlos I no convence

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 03/12/2025

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
'Hasta el fin del mundo' logró anoche su cuarta victoria consecutiva. El programa de Paula Vázquez sigue siendo líder de la noche del miércoles, esta vez con un 12,7% y 809.000 espectadores.

Por su parte, 'El 1%' de Arturo Valls continúa su mejora tras su mínimo histórico. El concurso encadena dos semanas subiendo sus datos y anota un 11,8% y 812.000 seguidores, lejos aún de los datos de la temporada pasada.

En Telecinco, las memorias del rey emérito Juan Carlos I no convencen en 'El precio de...', que apenas mejora a 'La agencia' y firma un discreto 8,9% y 501.000 fieles.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 15,4% y 1.948.000

El 1%: 11,8% y 812.000

La 1

La revuelta: 10,8% y 1.392.000

Hasta el fin del mundo: 12,7% y 836.000

Telecinco

La isla de las tentaciones: 11,5% y 1.451.000

El precio de: 8,9% y 501.000

laSexta

laSexta Clave: 4,9% y 589.000

El Intermedio: 6,9% y 879.000

Cazadores de imágenes: 5,1% y 457.000

Cuatro

First Dates: 5,7% y 722.000 / 5,6% y 694.000

Callejeros: 6% y 427.000

La 2

Cifra 5,4% y 681.000 / 7% y 912.000

Documenta RTVE: 1,8% y 223.000

Imma Tataranni: 0,9% y 74.000

LATE NIGHT

La 1

Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo: 13,5% y 344.000

Exceso de equipaje: 10% y 185.000

Antena 3

El 1%: 8,1% y 231.000

Telecinco

La isla de las tentaciones: 11,5% y % y 187.000

laSexta

Cazadores de imágenes: 3,5% y 172.000

Cuatro

Callejeros: 4% y 118.000

El Desmarque: 2,6% 44.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 13,3% y 1.146.000

Y Ahora Sonsoles: 9,3% y 747.000

Pasapalabra: 18,6% y 1.986.000

La 1

Directo al grano: 11% y 903.000

Valle Salvaje: 11,5% y 866.000

La promesa: 11,7% y 956.000

Malas lenguas: 11% y 1.029.000

Aquí la tierra: 12% y 1.289.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,3% y 739.000

El diario de Jorge: 8,4% y 693.000

Agárrate al sillón: 6,3% y 659.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,2% y 503.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,2% y 436.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 430.000

Más Vale Tarde: 5,6% y 448.000

La 2

Saber y ganar 2,3% y 209.000 / 7,4% y 667.000

Grandes Documentales: 4,2% y 331.000

Malas lenguas: 6,6% y 520.000

La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke: 1,9% y 183.000

Reformas extraordinarias de George Clarke: 2,1% y 235.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,4% y 282.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,3% y 825.000

La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.667.000

La 1

La Hora de La 1: 18,9% y 383.000

Mañaneros 360: 16,7% y 495.000 / 11,5% y 934.000

laSexta

Aruser@s: 13% y 194.000 / 13,3% y 294.000

Al Rojo Vivo: 8,2% y 286.000

Telecinco

La mirada crítica: 10,6% y 199.000

El programa de AR: 12,5% y 309.000

Vamos a ver: 8,5% y 5t0.000

Cuatro

Alerta Cobra: 0,8% y 15.000 / 1,7% y 35.000 / 3,5% y 79.000

En boca de todos: 7% y 209.000

La 2

El cazador: 1,7% y 111.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,1% y 2.145.000

Telediario 1: 15,4% y 1.435.000

Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 882.000

laSexta Noticias 14H: 7,2% y 597.000

Noticias Cuatro 1: 6,6% y 477.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,2% y 2.370.000

Telediario 2: 13,4% y 1.647.000

Informativos Telecinco 21H: 6,1% y 743.000

laSexta Noticias 20H: 6,8% y 688.000

Noticias Cuatro 2: 4,2% y 417.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (12,6%), Telecinco (9%), laSexta (6,1%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,6%).

Mes: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,1%), Telecinco (9,5%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,4%), La 2 (3,7%).

TEMAS

