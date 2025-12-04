España no participará en 'Eurovisión' tras la retirada de RTVE

RTVE ha hecho oficial este miércoles una de las decisiones más contundentes de su historia reciente: España abandona el Festival de Eurovisión. La retirada llega inmediatamente después de que la 95ª Asamblea General de la UER, reunida en Ginebra, haya votado a favor de mantener a Israel en la competición musical de 2026. Con este resultado, se activa el compromiso adoptado por el Consejo de Administración de RTVE el pasado mes de septiembre, cuando acordó por unanimidad retirarse del certamen si Israel seguía formando parte.

La salida del Festival no solo afecta a la participación española: RTVE también renuncia a emitir la final de Eurovisión 2026, que tendrá lugar el 16 de mayo en Viena, así como las dos semifinales del 12 y 14 de mayo. La cadena recuerda que, junto a otros siete radiodifusores europeos, solicitó que la votación sobre Israel fuese secreta, petición que la presidencia de la UER rechazó, alimentando —según RTVE— la “desconfianza” y confirmando “presiones políticas en torno al propio festival”.

Durante su intervención ante la Asamblea, el secretario general de RTVE, Alfonso Morales, reconoció parte de los esfuerzos de la UER por reforzar los principios del Festival, pero subrayó que “son insuficientes”. Morales expresó “serias dudas” sobre la participación de la televisión israelí KAN en el contexto del conflicto en Gaza, y denunció el uso político del certamen por parte de Israel: “Cada vez es más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”.

La corporación también alertó sobre la “instrumentalización del voto”, reclamó sanciones que la UER no ha aplicado y pidió una votación específica sobre la suspensión temporal de Israel durante al menos un año. Al no atenderse esta petición, RTVE confirmó que no podía continuar en la edición de 2026. Morales lamentó la tensión creada dentro de la UER: “La dirección está provocando una de las mayores fracturas internas en la historia de la organización. Nunca deberíamos haber llegado a esta situación”.

Finalmente, tras debatir entre todos los miembros, las nuevas medidas de la UER salieron adelante con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. España, por primera vez desde su debut en 1961, se queda fuera del Festival de Eurovisión por decisión propia.