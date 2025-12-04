Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cristina Pedroche y Alberto Chicote se refuerzan para batir a Buenafuente en Nochevieja con un invitado especial: "Tiene mucho que contar"

La pareja de Atresmedia tratará de recuperar el liderazgo tras perderlo el año pasado contra Broncano.

Cristina Pedroche anuncia un cambio histórico en las Campanadas de Atresmedia: simulcast en Antena 3, laSexta y Atresplayer y un despliegue insólito: "Va a ser la Super Bowl"

Cristina Pedroche y Alberto Chicote

Cristina Pedroche y Alberto Chicote / Atresmedia

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Antena 3 logró hace 4 años una hazaña histórica: convertirse en la primera cadena privada en liderar las Campanadas. Lo logró gracias a Cristina Pedroche y la expectación por su vestido, que se ha convertido ya una tradición en nuestro país, pero el año pasado Broncano, acabante de llegar a TVE volvió a poner orden y a devolverle a la pública el liderazgo que casi siempre ha tenido en la última noche del año.

Por eso, para este año Atresmedia ha decidido rearmarse y volver a disputar la primera posición del ranking. La primera medida ha sido ampliar la transmisión de Pedroche y Chicote también a laSexta. Y ahora, anuncian un invitado especial con "mucho que contar".

En un vídeo promocional, la pareja navideña habla entre sí sobre el invitado y justo después aparece en escena Santiago Segura: "¿Hablabais de mí?", pregunta el director cinematográfico, que está Nochevieja también pasará por la Puerta del Sol.

Y es queAtresmedia hará de la retransmisión de las Campanadas uno de los momentos televisivos más especiales del año, no solo por su dimensión social y mediática, sino también por su capacidad para reunir a las familias frente al televisor en una celebración compartida. Y con esta emisión en Antena 3, laSexta y atresplayer, convertirá las Campanadas en un hito dentro de la estrategia de programación navideña de Atresmedia que, además, amplificará la notoriedad de las marcas presentes ante la gran demanda de los anunciantes de trasladar el éxito del “efecto Pedroche” a todas las ventanas del grupo.

Cristina Pedroche y Alberto Chicote, volverán a estar presentes en la Puerta del Sol por décimo año consecutivo y a sorprender con una puesta en escena que cada año genera conversación, expectación y millones de interacciones en redes sociales.

