Christian Gálvez encuentra este nuevo trabajo relacionado con la religión tras abandonar Mediaset y asentarse en las tardes de Telemadrid

Christian Gálvez suma un nuevo proyecto a su trayectoria tras su salida de Mediaset y su consolidación en las tardes de Telemadrid. El presentador publicará en los próximos meses 'He vencido al mundo', una novela en la que revisita la Pasión de Cristo desde una perspectiva inédita: la de Judas, María y un centurión romano. A través de estos tres narradores, el autor reconstruye los días previos a la crucifixión y profundiza en los conflictos internos de quienes lo rodearon, presentando una historia centrada en la traición, el sacrificio y la fe.

Con su característico enfoque divulgativo, Gálvez retrata este episodio bíblico como un drama humano más que como un relato estrictamente religioso. La obra muestra a Jesús enfrentándose al Sanedrín y a Roma aun sabiendo su destino, mientras Judas carga con el peso de la traición, María anticipa la pérdida y un centurión observa los hechos dividido entre el deber y la incipiente fe. Para el autor, se trata de “una historia sobre el sacrificio”, contada por quienes “lo perdieron todo”.

El propio Gálvez ha explicado recientemente que este proyecto llega en un momento en el que su relación con la espiritualidad se ha transformado. En entrevistas recientes ha reconocido que, durante años, atravesó una etapa de dudas, pero que hoy vive la fe “de una manera más madura y reflexiva”. “Creo sinceramente que la fe nos hace mejores personas”, ha asegurado, subrayando que su interés por los Evangelios nació al profundizar en sus figuras históricas. También admitió que llegó a “enfadarse con Dios” tras ver de cerca situaciones de dolor en algunos reportajes, aunque afirma que ese proceso le llevó a buscar respuestas y a reenfocar su relación con lo trascendente.

Con 'He vencido al mundo', su quinta novela, Christian Gálvez vuelve al terreno literario que ya le ha situado como uno de los divulgadores más populares del país, combinando rigor histórico, sensibilidad narrativa y una mirada personal que, esta vez, conecta directamente con su propia evolución espiritual.