Telemadrid prepara unas Campanadas históricas: vuelve al directo 25 años después con estos presentadores

Telemadrid ya ha revelado quiénes serán los rostros encargados de despedir 2025 y recibir 2026 desde la televisión autonómica madrileña. La cadena ha anunciado que Poty Castillo, Mónica Martínez e Irene, participante del docu-reality ‘El Camping’, presentarán las Campanadas en una retransmisión en directo que comenzará a las 23:30 horas desde la Puerta del Sol.

Para Poty Castillo y Mónica Martínez no será un desafío nuevo: el coreógrafo ya ha participado en distintos especiales de Nochevieja y la presentadora repite experiencia tras conducir las Campanadas del pasado año junto a Miguel Lago. Quien sí se estrena es Irene, que representará en esta fecha a los seis protagonistas con síndrome de Down del programa ‘El Camping’, reforzando así la apuesta de Telemadrid por la diversidad y la inclusión en uno de los momentos televisivos más vistos del año.

La autonómica competirá así con los grandes despliegues de las cadenas nacionales: Andreu Buenafuente y Silvia Abril en TVE; Cristina Pedroche y Alberto Chicote en Antena 3 y laSexta; y Sandra Barneda junto a Xuso Jones desde Formigal para Telecinco y Cuatro.

Como principal novedad, Telemadrid recupera este año la emisión en directo en la noche de Fin de Año, algo que no hacía desde hace 25 años. Tras el mensaje institucional de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la cadena ofrecerá a las 21:15 horas un especial ‘Madrid Directo: Especial Fin de Año’. Emilio Pineda y Francine Gálvez, desde la Puerta del Sol, coordinarán un amplio dispositivo de reporteros repartidos por distintos puntos de la región para mostrar cómo viven los madrileños esta noche festiva, que continuará después de las uvas hasta la una de la madrugada, con conexiones a celebraciones en varios municipios y un recorrido por las tradiciones que marcan el arranque del nuevo año en la Comunidad de Madrid.