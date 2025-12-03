Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Final precipitado

Telecinco adelanta el final de 'Gran hermano' 20 tras no despuntar en audiencia y ya prepara una nueva edición de 'GH VIP'

El reality echaría el cierre este mes y daría paso a una nueva versión con famosos para el próximo año

'Gran Hermano'

'Gran Hermano' / TELECINCO

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La edición de 'Gran Hermano 20' no está yendo como se esperaba y prueba de ello han sido las decisiones que Telecinco ha ido tomado paulatinamente con el programa, relegando el debate al late night y cancelando 'GH. La vida en directo'. Ahora, lo que se estaría planteando la cadena es finalizar esta temporada antes de lo previsto.

Tal y como adelanta Poco Pasa y ha verificado YOTELE, la cadena finalizaría la actual edición antes de Navidad, a pesar de que estaba previsto hacerlo en torno a febrero o marzo y a cambio, estrenaría para el primer tramo de 2026 una nueva edición con famosos.

De esta manera, la cadena de Mediaset rescataría la marca 'Gran Hermano VIP' con una novena edición que llegaría casi 3 años después de la última, cuando Naomi Asensi se llevó el maletín.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  2. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  3. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  4. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  5. Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
  6. El Gobierno aplaza Verifactu hasta 2027 y da un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos
  7. Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
  8. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng

Telefónica hace un guiño a los sindicatos en plena tensión por los despidos forzosos y amplía a 2030 el convenio de sus grandes filiales

Telefónica hace un guiño a los sindicatos en plena tensión por los despidos forzosos y amplía a 2030 el convenio de sus grandes filiales

Nuevos directivos en Mediaset: salida de un ejecutivo histórico de Telecinco para relanzar las audiencias en 2026

Nuevos directivos en Mediaset: salida de un ejecutivo histórico de Telecinco para relanzar las audiencias en 2026

El pádel reventará el Sant Jordi en las Finals de Barcelona: todo vendido para la semifinales del sábado

El pádel reventará el Sant Jordi en las Finals de Barcelona: todo vendido para la semifinales del sábado

Los demócratas reflotan la presión a Trump con el caso Epstein y publican vídeos y fotos de la casa en las Islas Vírgenes

Los demócratas reflotan la presión a Trump con el caso Epstein y publican vídeos y fotos de la casa en las Islas Vírgenes

Aitor Francesena, seis veces campeón del mundo de surf siendo ciego: “El mar me lo quitó todo y me lo devolvió todo”

Aitor Francesena, seis veces campeón del mundo de surf siendo ciego: “El mar me lo quitó todo y me lo devolvió todo”

“Esto no puede ser verdad, ¿no?": la surrealista forma de aparcar que tienen en Sevilla, viral en las redes sociales

“Esto no puede ser verdad, ¿no?": la surrealista forma de aparcar que tienen en Sevilla, viral en las redes sociales

El financiero Marc Ciria anuncia su precandidatura a presidir el Barça

El financiero Marc Ciria anuncia su precandidatura a presidir el Barça

Ola Källenius (Mercedes-Benz), reelegido presidente de ACEA para 2026

Ola Källenius (Mercedes-Benz), reelegido presidente de ACEA para 2026