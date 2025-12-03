Peste porcina
'Y Ahora Sonsoles' despeja las dudas que ha generado la peste porcina de cara a estas navidades
Nutriman ha entrado en el programa para explicar qué es esta enfermedad y los efectos que causa
La peste porcina ha generado varias dudas entre la población y para despejarlas 'Y Ahora Sonsoles' ha recibido en su plató a Luis Alberto Zamora, más conocido como Nutriman, que ha empezado aclarando: "La peste porcina no afecta a humanos, no es como el caso del covid o la gripe aviar".
Sin embargo, aunque la enfermedad no afecta a humanos, sí es demasiado contagiosa con una alta mortalidad: "No hay vacuna ni tratamiento para los animales contagiados, por lo que la única solución es sacrificar a los enfermos por este virus".
Además, el experto en nutrición ha querido calmar a los espectadores: "No hay ninguna explotación ganadera afectada en nuestro país y, aunque se coma la carne afectada, no hay evidencia de que nos pase nada. Está todo controlado".
Por último, Nutriman ha descartado que el precio del cerdo se eleve y afirma que para que eso se produzca tendría que subir considerablemente la demanda o bajar de igual manera la oferta, algo que por el momento ha descartado.
Respecto a los jamones que solemos comprar para Navidad, Zamora ha sido muy claro, descartando por completo una subida de precios: "Los jamones que nos comemos en Navidad no son de ahora, han tenido meses de curación. Este producto no estaría en riesgo de ser portador".
