Confesión inédita

Juan Carlos I estalla y revela por qué publica sus memorias: "Siento que me roban mi historia"

El rey emérito asegura que ha decidido hablar tras años leyendo versiones en las que "no se reconoce" y lanza su biografía en primera persona.

El rey Juan Carlos I

El rey Juan Carlos I / JOSÉ LUIS ROCA

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
Juan Carlos I ha lanzado sus memorias en el día de hoy junto a la editorial Planeta, y bajo el título 'Reconciliación', el exmonarca justifica en el preámbulo del libro la razón por la que ha optado por publicarlas ahora, pese a haber recibido siempre el consejo contrario dentro de su propia familia. El emérito reconoce que su padre le insistió en que “los reyes no se confiesan”, pero admite haber cambiado de opinión porque, afirma, “siento que me roban mi historia”. Explica que las múltiples biografías que se han escrito sobre él no reflejan su versión y que, en los últimos años, han proliferado “interpretaciones erróneas y falsas verdades” que, a su juicio, dañan tanto su figura como la de la Corona.

En este arranque del libro, Juan Carlos I sostiene que parte de esos relatos buscan minimizar el papel de la monarquía en la transición democrática. Recuerda que su prioridad fue “la continuidad y la estabilidad de las instituciones” y que, frente a las críticas, quiere reivindicar el proceso político que transformó el país en apenas dos décadas. Por ello, sostiene que es necesario dejar constancia de su testimonio “antes de que otros lo falsifiquen o lo desvirtúen”, hablando explícitamente de "partidos de extrema izquierda, partidos de extrema derecha o independentistas".

El emérito también aborda su marcha a Abu Dabi en 2020, una decisión que describe como una salida temporal que finalmente se ha prolongado durante años. Explica que dejó España para “no obstaculizar” la labor de su hijo como jefe del Estado durante el auge de las informaciones sobre cuentas en el extranjero. Ahora, admite, vive con cierto “sentimiento de abandono” y sin saber si podrá volver a instalarse en su país, pese a que todas las causas judiciales fueron archivadas.

El propio Juan Carlos I reconoce que esta etapa le llevó a reflexionar sobre su vida y que fue en el desierto emiratí donde sintió “la necesidad de la verdad”. Asegura que nunca ha sido partidario de hablar de sí mismo, pero que considera justo hacerlo tras una vida marcada por las exigencias del trono. Admite también errores personales “de juicio” y relaciones “perjudiciales”, aunque rechaza de lleno las acusaciones de enriquecimiento ilícito.

El texto concluye explicando que no pretende escribir unas memorias exhaustivas, sino un relato de vida construido desde sus recuerdos. “He aquí mi testimonio para la historia”, resume, justificando el porqué de una publicación que él mismo describe como su última gran batalla.

