La final de la Nations League dispara La 1 y aprieta la noche entre ‘Late Xou’, ‘Renacer’ y ‘La que se avecina’

La Selección española femenina volvió a brillar en La 1. La final de la 'Women’s Nations League 2025' frente a Alemania impulsó la tarde de la cadena pública con un contundente 20,9% de cuota, convirtiéndose en lo más visto del día y dejando el listón muy alto para el resto de la programación.

Ese empuje se dejó notar en la noche, donde ‘Late Xou con Marc Giró’ recuperó su posición dominante pese a retroceder 1,4 puntos respecto a su última emisión. Aun así, firmó un sólido 11% y lideró su franja. Muy cerca quedó ‘Renacer’, que se alzó hasta un 10,9% tras mejorar ocho décimas en siete días, mientras que ‘La que se avecina’ mantuvo su tendencia estable y repitió el 10,5%.

El access prime time también se movió con fuerza. ‘El hormiguero’ volvió a imponerse con un 13,9%, mientras que ‘La isla de las tentaciones’ vivió su mejor noche de la temporada en esta franja al escalar a un 11,7%, un crecimiento de +2,2 puntos, que le permitió adelantar momentáneamente a ‘La revuelta’, que cayó al 9,8%. Se trata de la primera ocasión en la temporada en la que el programa de David Broncano marca el unidígito.

La batalla entre canales dejó además dos buenas noticias en las cadenas secundarias: ‘Código 10’ subió hasta un 7,5% y marcó su mejor dato reciente en Cuatro, mientras que ‘Batalla de restaurantes’ firmó su máximo de temporada con un 5,6% en laSexta.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.287.000 (9,8%)

Late Xou: 809.000 (11%)

Antena 3

El hormiguero: 1.850.000 (13,9%)

Renacer: 799.000 (10,9%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.387.000 (10,5%)

La que se avecina: 762.000 (10,5%)

laSexta

laSexta clave: 504.000 (4,1%)

El intermedio: 865.000 (6,4%)

Batalla de restaurantes: 474.000 (5,6%)

Cuatro

First dates: 644.000 (5%)

First dates: 824.000 (6,2%)

Código 10: 443.000 (7,5%)

La 2

Cifras y letras: 492.000 (3,9%)

Cifras y letras: 693.000 (5,1%)

En primicia: 169.000 (1,3%)

Generación click: 151.000 (1,6%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou: 260.000 (8,3%)

Late Xou: 128.000 (6,7%)

Antena 3

Renacer: 171.000 (6,3%)

Telecinco

La que se avecina: 243.000 (9,2%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 226.000 (6%)

Batalla de restaurantes: 109.000 (5,5%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 66.000 (3,4%)

La 2

Adolescentes: 94.000 (1,6%)

Documentos TV: 53.000 (1,7%)

Grantchester: 34.000 (1,8%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 902.000 (10,4%)

Valle salvaje: 858.000 (11%)

Previo fútbol: UEFA Nations League femenino “España – Alemania”: 894.000 (11,2%)

Fútbol: UEFA Nations League femenino “España – Alemania”: 1.930.000 (20,9%)

Post fútbol: UEFA Nations League femenino “España – Alemania”: 2.124.000 (18,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.210.000 (13,5%)

Y ahora, Sonsoles: 859.000 (10,1%)

Pasapalabra: 2.133.000 (18,9%)

Telecinco

El tiempo justo: 741.000 (8,9%)

El diario de Jorge: 886.000 (10%)

Agárrate al sillón: 862.000 (7,8%)

laSexta

Zapeando: 471.000 (5,4%)

Más vale tarde: 468.000 (5,5%)

Cuatro

Todo es mentira: 569.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 413.000 (4,6%)

La 2

Saber y ganar: 662.000 (7,1%)

Grandes documentales: 362.000 (4,3%)

Malas lenguas: 539.000 (6,6%)

La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke: 251.000 (2,5%)

Reformas extraordinarias de George Clarke: 252.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 425.000 (21,3%)

Mañaneros 360: 513.000 (16,9%)

Mañaneros 360: 928.000 (11,5%)

Antena 3

Espejo público: 274.000 (10,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 794.000 (17,2%)

La ruleta de la suerte: 1.631.000 (22,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 149.000 (8,7%)

El programa de AR: 330.000 (12,9%)

Vamos a ver: 617.000 (9,5%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 203.000 (14,6%)

Al rojo vivo: 332.000 (14,6%)

Al rojo vivo: 335.000 (9,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 15.000 (0,9%)

Alerta cobra: 33.000 (1,6%)

Alerta cobra: 60.000 (2,6%)

En boca de todos: 207.000 (6,7%)

La 2

Pueblo de Dios: 8.000 (0,9%)

Beatus Ille: 12.000 (1%)

Animales con cámaras: 14.000 (0,8%)

Agrosfera: 25.000 (1,2%)

Aquí hay trabajo: 7.000 (0,3%)

La aventura del saber: 20.000 (0,8%)

Caravana educativa: 19.000 (0,8%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 22.000 (0,9%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 18.000 (0,7%)

El western de La 2 “El hombre de la diligencia”: 101.000 (2,8%)

El cazador: 115.000 (1,7%)

Saber y ganar: 270.000 (2,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.393.000 (25%)

Telediario 1: 1.371.000 (14,3%)

Informativos Telecinco 15h: 801.000 (8,4%)

laSexta Noticias 14h: 625.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 1: 446.000 (6,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.238.000 (17,7%)

Telediario 2: 1.515.000 (12,1%)

Informativos Telecinco 21h: 848.000 (6,8%)

laSexta Noticias 20h: 674.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 423.000 (3,9%)

Matinal

Telediario matinal: 145.000 (18%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 151.000 (12,8%)

El Matinal (Telecinco): 124.000 (10,8%)

RANKING

Diario: La 1 (13,7%), Antena 3 (13,6%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,6%).

Mensual: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,4%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,7%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,7%).