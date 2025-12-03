Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 02/12/2025

La final de la Nations League dispara La 1 y aprieta la noche entre ‘Late Xou’, ‘Renacer’ y ‘La que se avecina’

Todas las apuestas del prime time de las tres principales cadenas se quedan entre el 10,5% y el 11%.

Final de la Nations League: España - Alemania.

Final de la Nations League: España - Alemania. / JuanJo Martín / EFE

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Selección española femenina volvió a brillar en La 1. La final de la 'Women’s Nations League 2025' frente a Alemania impulsó la tarde de la cadena pública con un contundente 20,9% de cuota, convirtiéndose en lo más visto del día y dejando el listón muy alto para el resto de la programación.

Ese empuje se dejó notar en la noche, donde ‘Late Xou con Marc Giró’ recuperó su posición dominante pese a retroceder 1,4 puntos respecto a su última emisión. Aun así, firmó un sólido 11% y lideró su franja. Muy cerca quedó ‘Renacer’, que se alzó hasta un 10,9% tras mejorar ocho décimas en siete días, mientras que ‘La que se avecina’ mantuvo su tendencia estable y repitió el 10,5%.

El access prime time también se movió con fuerza. ‘El hormiguero’ volvió a imponerse con un 13,9%, mientras que ‘La isla de las tentaciones’ vivió su mejor noche de la temporada en esta franja al escalar a un 11,7%, un crecimiento de +2,2 puntos, que le permitió adelantar momentáneamente a ‘La revuelta’, que cayó al 9,8%. Se trata de la primera ocasión en la temporada en la que el programa de David Broncano marca el unidígito.

La batalla entre canales dejó además dos buenas noticias en las cadenas secundarias: ‘Código 10’ subió hasta un 7,5% y marcó su mejor dato reciente en Cuatro, mientras que ‘Batalla de restaurantes’ firmó su máximo de temporada con un 5,6% en laSexta.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.287.000 (9,8%)

Late Xou: 809.000 (11%)

Antena 3

El hormiguero: 1.850.000 (13,9%)

Renacer: 799.000 (10,9%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.387.000 (10,5%)

La que se avecina: 762.000 (10,5%)

laSexta

laSexta clave: 504.000 (4,1%)

El intermedio: 865.000 (6,4%)

Batalla de restaurantes: 474.000 (5,6%)

Cuatro

First dates: 644.000 (5%)

First dates: 824.000 (6,2%)

Código 10: 443.000 (7,5%)

La 2

Cifras y letras: 492.000 (3,9%)

Cifras y letras: 693.000 (5,1%)

En primicia: 169.000 (1,3%)

Generación click: 151.000 (1,6%)

LATE NIGHT

La 1

Late Xou: 260.000 (8,3%)

Late Xou: 128.000 (6,7%)

Antena 3

Renacer: 171.000 (6,3%)

Telecinco

La que se avecina: 243.000 (9,2%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 226.000 (6%)

Batalla de restaurantes: 109.000 (5,5%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 66.000 (3,4%)

La 2

Adolescentes: 94.000 (1,6%)

Documentos TV: 53.000 (1,7%)

Grantchester: 34.000 (1,8%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 902.000 (10,4%)

Valle salvaje: 858.000 (11%)

Previo fútbol: UEFA Nations League femenino “España – Alemania”: 894.000 (11,2%)

Fútbol: UEFA Nations League femenino “España – Alemania”: 1.930.000 (20,9%)

Post fútbol: UEFA Nations League femenino “España – Alemania”: 2.124.000 (18,8%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.210.000 (13,5%)

Y ahora, Sonsoles: 859.000 (10,1%)

Pasapalabra: 2.133.000 (18,9%)

Telecinco

El tiempo justo: 741.000 (8,9%)

El diario de Jorge: 886.000 (10%)

Agárrate al sillón: 862.000 (7,8%)

laSexta

Zapeando: 471.000 (5,4%)

Más vale tarde: 468.000 (5,5%)

Cuatro

Todo es mentira: 569.000 (6,7%)

Lo sabe, no lo sabe: 413.000 (4,6%)

La 2

Saber y ganar: 662.000 (7,1%)

Grandes documentales: 362.000 (4,3%)

Malas lenguas: 539.000 (6,6%)

La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke: 251.000 (2,5%)

Reformas extraordinarias de George Clarke: 252.000 (2,2%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 425.000 (21,3%)

Mañaneros 360: 513.000 (16,9%)

Mañaneros 360: 928.000 (11,5%)

Antena 3

Espejo público: 274.000 (10,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 794.000 (17,2%)

La ruleta de la suerte: 1.631.000 (22,4%)

Telecinco

La mirada crítica: 149.000 (8,7%)

El programa de AR: 330.000 (12,9%)

Vamos a ver: 617.000 (9,5%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 203.000 (14,6%)

Al rojo vivo: 332.000 (14,6%)

Al rojo vivo: 335.000 (9,4%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)

Alerta cobra: 15.000 (0,9%)

Alerta cobra: 33.000 (1,6%)

Alerta cobra: 60.000 (2,6%)

En boca de todos: 207.000 (6,7%)

La 2

Pueblo de Dios: 8.000 (0,9%)

Beatus Ille: 12.000 (1%)

Animales con cámaras: 14.000 (0,8%)

Agrosfera: 25.000 (1,2%)

Aquí hay trabajo: 7.000 (0,3%)

La aventura del saber: 20.000 (0,8%)

Caravana educativa: 19.000 (0,8%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 22.000 (0,9%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 18.000 (0,7%)

El western de La 2 “El hombre de la diligencia”: 101.000 (2,8%)

El cazador: 115.000 (1,7%)

Saber y ganar: 270.000 (2,9%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.393.000 (25%)

Telediario 1: 1.371.000 (14,3%)

Informativos Telecinco 15h: 801.000 (8,4%)

laSexta Noticias 14h: 625.000 (7,6%)

Noticias Cuatro 1: 446.000 (6,2%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.238.000 (17,7%)

Telediario 2: 1.515.000 (12,1%)

Informativos Telecinco 21h: 848.000 (6,8%)

laSexta Noticias 20h: 674.000 (6,2%)

Noticias Cuatro 2: 423.000 (3,9%)

Matinal

Telediario matinal: 145.000 (18%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 151.000 (12,8%)

El Matinal (Telecinco): 124.000 (10,8%)

RANKING

Diario: La 1 (13,7%), Antena 3 (13,6%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,6%).

Mensual: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,4%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,7%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,7%).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
  2. Los creadores de 'Aquí no hay quien viva' demandan a Atresmedia por explotación excesiva e indebida de la serie
  3. Custodio Pérez, el aceitunero convertido en fenómeno literario tras salir en 'La revuelta': 'No me creo superar a Dan Brown
  4. Vivir en Can 70, la primera cooperativa sénior en Barcelona: 'No quiero ir a una residencia ni que me cuide mi hija
  5. Los Mossos d'Esquadra detienen a un ocupante del gran asentamiento de Badalona que agredió a dos periodistas
  6. El Gobierno aplaza Verifactu hasta 2027 y da un respiro a más de 3,5 millones de pymes y autónomos
  7. Una avería en la red de distribución de agua de Barcelona deja sin suministro a vecinos de Sant Martí
  8. El estudiante con la nota más alta de la PAU empieza la universidad y estrena coche nuevo gracias a Dongfeng

España tiene derecho a soñar con llegar a octavos en el Mundial de Rugby: Argentina, Fiji y Canadá, los rivales

España tiene derecho a soñar con llegar a octavos en el Mundial de Rugby: Argentina, Fiji y Canadá, los rivales

La final de la Nations League dispara La 1 y aprieta la noche entre ‘Late Xou’, ‘Renacer’ y ‘La que se avecina’

La final de la Nations League dispara La 1 y aprieta la noche entre ‘Late Xou’, ‘Renacer’ y ‘La que se avecina’

BBVA Research recorta al 2,9% su previsión para el PIB de 2025, pero eleva su estimación de 2026 al 2,4%

BBVA Research recorta al 2,9% su previsión para el PIB de 2025, pero eleva su estimación de 2026 al 2,4%

'Reconciliación', el libro de Juan Carlos I, ya está en las librerías españolas

'Reconciliación', el libro de Juan Carlos I, ya está en las librerías españolas

El Bernabeu Market abre sus puertas con una gran fiesta

El Bernabeu Market abre sus puertas con una gran fiesta

Una reconocida ginecóloga compra el castillo medieval de Canyelles y lo regala al pueblo

Una reconocida ginecóloga compra el castillo medieval de Canyelles y lo regala al pueblo

El Govern pide "unidad" a la oposición para proyectar una "imagen seria" en la lucha contra la peste porcina

El Govern pide "unidad" a la oposición para proyectar una "imagen seria" en la lucha contra la peste porcina

Municipio a municipio, la Diputación de Barcelona enciende la transición energética

Municipio a municipio, la Diputación de Barcelona enciende la transición energética