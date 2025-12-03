Audiencias 02/12/2025
La final de la Nations League dispara La 1 y aprieta la noche entre ‘Late Xou’, ‘Renacer’ y ‘La que se avecina’
Todas las apuestas del prime time de las tres principales cadenas se quedan entre el 10,5% y el 11%.
La Selección española femenina volvió a brillar en La 1. La final de la 'Women’s Nations League 2025' frente a Alemania impulsó la tarde de la cadena pública con un contundente 20,9% de cuota, convirtiéndose en lo más visto del día y dejando el listón muy alto para el resto de la programación.
Ese empuje se dejó notar en la noche, donde ‘Late Xou con Marc Giró’ recuperó su posición dominante pese a retroceder 1,4 puntos respecto a su última emisión. Aun así, firmó un sólido 11% y lideró su franja. Muy cerca quedó ‘Renacer’, que se alzó hasta un 10,9% tras mejorar ocho décimas en siete días, mientras que ‘La que se avecina’ mantuvo su tendencia estable y repitió el 10,5%.
El access prime time también se movió con fuerza. ‘El hormiguero’ volvió a imponerse con un 13,9%, mientras que ‘La isla de las tentaciones’ vivió su mejor noche de la temporada en esta franja al escalar a un 11,7%, un crecimiento de +2,2 puntos, que le permitió adelantar momentáneamente a ‘La revuelta’, que cayó al 9,8%. Se trata de la primera ocasión en la temporada en la que el programa de David Broncano marca el unidígito.
La batalla entre canales dejó además dos buenas noticias en las cadenas secundarias: ‘Código 10’ subió hasta un 7,5% y marcó su mejor dato reciente en Cuatro, mientras que ‘Batalla de restaurantes’ firmó su máximo de temporada con un 5,6% en laSexta.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.287.000 (9,8%)
Late Xou: 809.000 (11%)
Antena 3
El hormiguero: 1.850.000 (13,9%)
Renacer: 799.000 (10,9%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 1.387.000 (10,5%)
La que se avecina: 762.000 (10,5%)
laSexta
laSexta clave: 504.000 (4,1%)
El intermedio: 865.000 (6,4%)
Batalla de restaurantes: 474.000 (5,6%)
Cuatro
First dates: 644.000 (5%)
First dates: 824.000 (6,2%)
Código 10: 443.000 (7,5%)
La 2
Cifras y letras: 492.000 (3,9%)
Cifras y letras: 693.000 (5,1%)
En primicia: 169.000 (1,3%)
Generación click: 151.000 (1,6%)
LATE NIGHT
La 1
Late Xou: 260.000 (8,3%)
Late Xou: 128.000 (6,7%)
Antena 3
Renacer: 171.000 (6,3%)
Telecinco
La que se avecina: 243.000 (9,2%)
laSexta
Batalla de restaurantes: 226.000 (6%)
Batalla de restaurantes: 109.000 (5,5%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 66.000 (3,4%)
La 2
Adolescentes: 94.000 (1,6%)
Documentos TV: 53.000 (1,7%)
Grantchester: 34.000 (1,8%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 902.000 (10,4%)
Valle salvaje: 858.000 (11%)
Previo fútbol: UEFA Nations League femenino “España – Alemania”: 894.000 (11,2%)
Fútbol: UEFA Nations League femenino “España – Alemania”: 1.930.000 (20,9%)
Post fútbol: UEFA Nations League femenino “España – Alemania”: 2.124.000 (18,8%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.210.000 (13,5%)
Y ahora, Sonsoles: 859.000 (10,1%)
Pasapalabra: 2.133.000 (18,9%)
Telecinco
El tiempo justo: 741.000 (8,9%)
El diario de Jorge: 886.000 (10%)
Agárrate al sillón: 862.000 (7,8%)
laSexta
Zapeando: 471.000 (5,4%)
Más vale tarde: 468.000 (5,5%)
Cuatro
Todo es mentira: 569.000 (6,7%)
Lo sabe, no lo sabe: 413.000 (4,6%)
La 2
Saber y ganar: 662.000 (7,1%)
Grandes documentales: 362.000 (4,3%)
Malas lenguas: 539.000 (6,6%)
La asombrosa aventura estadounidense de George Clarke: 251.000 (2,5%)
Reformas extraordinarias de George Clarke: 252.000 (2,2%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 425.000 (21,3%)
Mañaneros 360: 513.000 (16,9%)
Mañaneros 360: 928.000 (11,5%)
Antena 3
Espejo público: 274.000 (10,8%)
Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 794.000 (17,2%)
La ruleta de la suerte: 1.631.000 (22,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 149.000 (8,7%)
El programa de AR: 330.000 (12,9%)
Vamos a ver: 617.000 (9,5%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 203.000 (14,6%)
Al rojo vivo: 332.000 (14,6%)
Al rojo vivo: 335.000 (9,4%)
Cuatro
¡Toma salami!: 5.000 (0,4%)
Alerta cobra: 15.000 (0,9%)
Alerta cobra: 33.000 (1,6%)
Alerta cobra: 60.000 (2,6%)
En boca de todos: 207.000 (6,7%)
La 2
Pueblo de Dios: 8.000 (0,9%)
Beatus Ille: 12.000 (1%)
Animales con cámaras: 14.000 (0,8%)
Agrosfera: 25.000 (1,2%)
Aquí hay trabajo: 7.000 (0,3%)
La aventura del saber: 20.000 (0,8%)
Caravana educativa: 19.000 (0,8%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 22.000 (0,9%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 18.000 (0,7%)
El western de La 2 “El hombre de la diligencia”: 101.000 (2,8%)
El cazador: 115.000 (1,7%)
Saber y ganar: 270.000 (2,9%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.393.000 (25%)
Telediario 1: 1.371.000 (14,3%)
Informativos Telecinco 15h: 801.000 (8,4%)
laSexta Noticias 14h: 625.000 (7,6%)
Noticias Cuatro 1: 446.000 (6,2%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.238.000 (17,7%)
Telediario 2: 1.515.000 (12,1%)
Informativos Telecinco 21h: 848.000 (6,8%)
laSexta Noticias 20h: 674.000 (6,2%)
Noticias Cuatro 2: 423.000 (3,9%)
Matinal
Telediario matinal: 145.000 (18%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 151.000 (12,8%)
El Matinal (Telecinco): 124.000 (10,8%)
RANKING
Diario: La 1 (13,7%), Antena 3 (13,6%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,6%).
Mensual: Antena 3 (13,7%), La 1 (13,4%), Telecinco (9,8%), laSexta (6,7%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,7%).
