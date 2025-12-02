Shakira arrasa en la taquilla mundial con ‘Zootrópolis 2’ y busca hacerse con el Premio Óscar

Shakira atraviesa uno de los años más brillantes de su carrera. Su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ se ha convertido en el tour más potente del panorama internacional, encadenando estadios llenos y colaboraciones con algunos de los artistas más destacados del momento. Al mismo tiempo, su marca de belleza ÍSIMA, lanzada este 2025, continúa ampliando fronteras con su reciente llegada a Reino Unido y un notable reconocimiento en el sector.

El último impulso a esta racha de éxitos ha llegado desde el cine. La cantante vuelve a prestar su voz al personaje de Gazelle en ‘Zootrópolis 2’, la esperada secuela de Disney, y además firma la canción original ‘Zoo’, que supera ya los diez millones de reproducciones en plataformas. Su presencia en la película ha contribuido a convertir el estreno en un fenómeno global.

‘Zootrópolis 2’ se ha impuesto con claridad en la taquilla internacional durante su fin de semana de lanzamiento, incluida la estratégica campaña de Acción de Gracias en Estados Unidos. La cinta ha logrado el mayor estreno global de 2025, superando a ‘Ne Zha 2’, y ha marcado el mejor debut de una película animada de todos los tiempos a tasas actuales, con una recaudación de 556 millones de dólares. Es, además, el mayor arranque de una producción de animación de Disney en su historia y el cuarto estreno más alto del cine, solo por detrás de ‘Avengers: Endgame’, ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Spider-Man: No Way Home’.

Con la película posicionándose ya como una seria candidata en la próxima temporada de premios, incluida la carrera hacia los Oscar, Shakira podría estar más cerca que nunca de sumar uno de los pocos reconocimientos que aún no figuran en su trayectoria. Un nuevo hito para una artista que, en pleno 2025, continúa ampliando su impacto en la música, en los negocios, y ahora también en el cine.