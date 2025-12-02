Despedida involuntaria
'Gran hermano' anuncia el abandono inesperado de uno de sus concursantes tras estar en riesgo extremo de expulsión
El reality anuncia su salida a través de Twitter y asegura que su participación concluye “a todos los efectos”.
El perfil oficial de Gran Hermano en redes sociales ha publicado un mensaje en redes en el que comunica la baja de Íñigo Tina como concursante del reality de Telecinco, “por asuntos personales, ajenos al programa”. Según el texto, su participación finaliza “a todos los efectos”.
La noticia llega apenas días después de una gala polémica, en la que una mecánica de nominaciones telefónicas situó a Íñigo en el centro del riesgo: fue el último en levantar el teléfono, lo que inicialmente le valió una expulsión fulminante. Sin embargo, la producción decidió dar una nueva oportunidad al concursante esperando la salvación por parte del público.
Aunque en aquella ocasión logró quedarse gracias al televoto del público, ahora la organización ha decidido aceptar su abandono voluntario. Fuentes del programa indican que se trata de “motivos personales”, sin dar más detalles. La decisión deja al joven fuera del concurso, a la espera de saber si su hueco será cubierto por un nuevo concursante y si la casa contará con un habitante menos desde ahora.
