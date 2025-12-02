Audiencias 01/12/2025
'Ena' pierde la corona de la noche y claudica ante la nueva entrega de 'La isla de las tentaciones'
En el access, los tres programas viven el duelo más ajustado de su historia
'Ena' perdió anoche su corona en las audiencias del lunes. La serie de TVE emitió su tercer capítulo, que reunió al 12,6% y 1.234.000 espectadores. Esto supone 4,4 puntos respecto a la semana pasada.
Por su parte, 'La isla de las tentaciones'mantiene el control de su franja. El reality de Sandra Barneda lidera con un gran 16,1% y 1.351.000 seguidores.
En el access los tres formatos ('La isla de las tentaciones' / 'La revuelta' / 'El Hormiguero') saldan su duelo más ajustado. David Broncano tomó la delantera con un 12,3%, mientras que Pablo Motos en ese horario logra un 12,2%. Por último, 'La isla de las tentaciones', se queda con un 12,1%.
PRIME TIME
Telecinco
La isla de las Tentaciones: 12,1% y 1.548.000 / 16,1% y 1.351.000
La 1
La revuelta: 12,1% y 1.609.000
Ena: 12,6% y 1.234.000
Antena 3
El Hormiguero: 12,2% y 1.607.000
Renacer: 9,1% y 705.000
Cuatro
First Dates: 5,9% y 770.000 / 6,8% y 871.000
El Blockbuster: 5,2% y 373.000
laSexta
laSexta Clave: 4,7% y 570.000
El Intermedio: 7,2% y 950.000
El Taquillazo: Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás: 7,1% y 535.000
La 2
Cifras y letras: 4,8% y 604.000 / 6,9% y 937.000
Cine Clásico: 3,5% y 325.000
LATE NIGHT
La 1
Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico: 12,6% y 812.000
Ena: La reina Victoria Eugenia: 9,7% y 314.000 / 11% y 203.000
Telecinco
Gran Hermano: Última Hora: 10,8% y 497.000
Gran Hermano: La casa en directo: 9,6% y 279.000
laSexta
Cine: Mortal Kombat: 6,8% y 163.000
Antena 3
Renacer: 6,5% y 153.000
Cuatro
Alert: 3,9% y 99.000
El Desmarque: 3,5% y 55.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,7% y 1.245.000
Y Ahora Sonsoles: 10,4% y 834.000
Pasapalabra: 21,5% y 2.280.000
La 1
Directo al grano: 11,4% y 923.000
Valle Salvaje: 11,8% y 891.000
La promesa: 13,1% y 1.064.000
Malas lenguas: 12,6% y 1.160.000
Aquí la tierra: 13,6% y 1.459.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,8% y 700.000
El diario de Jorge: 9,1% y 744.000
Agárrate al sillón: 8,3% y 866.000
laSexta
Zapeando: 5,1% y 430.000
Más Vale Tarde: 6,9% y 547.000
Cuatro
Todo es mentira: 5,8% y 470.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 464.000
La 2
Saber y ganar: 2,1% y 189.000 / 6,5% y 582.000
Grandes Documentales: 4,1% y 322.000
Malas lenguas: 7,2% y 563.000
Espacios increíbles: 2% y 184.000
Reformas extraordinarias de George Clarke: 2% y 222.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,9% y 299.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,7% y 831.000
La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.639.000
La 1
La Hora de La 1: 18,8% y 372.000
Mañaneros 360: 17,5% y 520.000 / 12,1% y 954.000
laSexta
Aruser@s: 14,8% y 205.000 / 14,2% y 318.000
Al Rojo Vivo: 8,2% y 284.000
Telecinco
La mirada crítica: 11,7% y 202.000
El programa de Ana Rosa: 14,8% y 371.000
Vamos a ver: 9,2% y 574.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,3% y 21.000 / 1,7% y 34.000 / 2,5% y 56.000
En boca de todos: 7,3% 219.000
La 2
El cazador stars: 1,4% y 89.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.158.000
Telediario 1: 16% y 1.464.000
Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 844.000
laSexta Noticias 14H: 8,2% y 654.000
Noticias Cuatro 1: 6,5% y 452.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 20,7% y 2.582.000
Telediario 2: 13% y 1.610.000
Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 917.000
laSexta Noticias 20H: 7,7% y 770.000
Noticias Cuatro 2: 5,3% y 529.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (13,1%), Telecinco (10,3%), laSexta (6,9%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,9%).
Mes: Antena 3 (13,8%), La 1 (13,1%), Telecinco (10,3%), laSexta (6,9%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,9%).
- La presión por las notas dispara ya la ansiedad en 2º de bachillerato: 'Quiero acabar la 'sele' y no volver a abrir un libro en mi vida
- Sigifredo Ledesma invirtió en un negocio de aceitunas: “Yo pensaba que con mil olivos podía vivir”
- La albañilería se queda sin relevo generacional pese al aumento de sueldos: 'Para encontrar un especialista hay que pagarle 2.500 euros
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Sabadell y Terrassa empezarán a multar por las ZBE a partir del lunes 1 de diciembre tras una fase sin sanciones
- Daniel Bjarnason, director de la London Symphony Orchestra en 'Lux', sobre Rosalía: 'Tiene capacidad para crear nuevos mundos
- Más de 300 subinspectores de los Mossos no acudirán al trabajo este miércoles
- El catalán acomplejado