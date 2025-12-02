Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 01/12/2025

'Ena' pierde la corona de la noche y claudica ante la nueva entrega de 'La isla de las tentaciones'

En el access, los tres programas viven el duelo más ajustado de su historia

Madrid
'Ena' perdió anoche su corona en las audiencias del lunes. La serie de TVE emitió su tercer capítulo, que reunió al 12,6% y 1.234.000 espectadores. Esto supone 4,4 puntos respecto a la semana pasada.

Por su parte, 'La isla de las tentaciones'mantiene el control de su franja. El reality de Sandra Barneda lidera con un gran 16,1% y 1.351.000 seguidores.

En el access los tres formatos ('La isla de las tentaciones' / 'La revuelta' / 'El Hormiguero') saldan su duelo más ajustado. David Broncano tomó la delantera con un 12,3%, mientras que Pablo Motos en ese horario logra un 12,2%. Por último, 'La isla de las tentaciones', se queda con un 12,1%.

PRIME TIME

Telecinco

La isla de las Tentaciones: 12,1% y 1.548.000 / 16,1% y 1.351.000

La 1

La revuelta: 12,1% y 1.609.000

Ena: 12,6% y 1.234.000

Antena 3

El Hormiguero: 12,2% y 1.607.000

Renacer: 9,1% y 705.000

Cuatro

First Dates: 5,9% y 770.000 / 6,8% y 871.000

El Blockbuster: 5,2% y 373.000

laSexta

laSexta Clave: 4,7% y 570.000

El Intermedio: 7,2% y 950.000

El Taquillazo: Jack Reacher: Nunca vuelvas atrás: 7,1% y 535.000

La 2

Cifras y letras: 4,8% y 604.000 / 6,9% y 937.000

Cine Clásico: 3,5% y 325.000

LATE NIGHT

La 1

Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico: 12,6% y 812.000

Ena: La reina Victoria Eugenia: 9,7% y 314.000 / 11% y 203.000

Telecinco

Gran Hermano: Última Hora: 10,8% y 497.000

Gran Hermano: La casa en directo: 9,6% y 279.000

laSexta

Cine: Mortal Kombat: 6,8% y 163.000

Antena 3

Renacer: 6,5% y 153.000

Cuatro

Alert: 3,9% y 99.000

El Desmarque: 3,5% y 55.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,7% y 1.245.000

Y Ahora Sonsoles: 10,4% y 834.000

Pasapalabra: 21,5% y 2.280.000

La 1

Directo al grano: 11,4% y 923.000

Valle Salvaje: 11,8% y 891.000

La promesa: 13,1% y 1.064.000

Malas lenguas: 12,6% y 1.160.000

Aquí la tierra: 13,6% y 1.459.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,8% y 700.000

El diario de Jorge: 9,1% y 744.000

Agárrate al sillón: 8,3% y 866.000

laSexta

Zapeando: 5,1% y 430.000

Más Vale Tarde: 6,9% y 547.000

Cuatro

Todo es mentira: 5,8% y 470.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 464.000

La 2

Saber y ganar: 2,1% y 189.000 / 6,5% y 582.000

Grandes Documentales: 4,1% y 322.000

Malas lenguas: 7,2% y 563.000

Espacios increíbles: 2% y 184.000

Reformas extraordinarias de George Clarke: 2% y 222.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,9% y 299.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,7% y 831.000

La ruleta de la suerte: 22,9% y 1.639.000

La 1

La Hora de La 1: 18,8% y 372.000

Mañaneros 360: 17,5% y 520.000 / 12,1% y 954.000

laSexta

Aruser@s: 14,8% y 205.000 / 14,2% y 318.000

Al Rojo Vivo: 8,2% y 284.000

Telecinco

La mirada crítica: 11,7% y 202.000

El programa de Ana Rosa: 14,8% y 371.000

Vamos a ver: 9,2% y 574.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,3% y 21.000 / 1,7% y 34.000 / 2,5% y 56.000

En boca de todos: 7,3% 219.000

La 2

El cazador stars: 1,4% y 89.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 23,6% y 2.158.000

Telediario 1: 16% y 1.464.000

Informativos Telecinco 15H: 9,2% y 844.000

laSexta Noticias 14H: 8,2% y 654.000

Noticias Cuatro 1: 6,5% y 452.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 20,7% y 2.582.000

Telediario 2: 13% y 1.610.000

Informativos Telecinco 21H: 7,4% y 917.000

laSexta Noticias 20H: 7,7% y 770.000

Noticias Cuatro 2: 5,3% y 529.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (13,1%), Telecinco (10,3%), laSexta (6,9%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,9%).

Mes: Antena 3 (13,8%), La 1 (13,1%), Telecinco (10,3%), laSexta (6,9%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,9%).

TEMAS

