Una tertuliana televisiva denuncia gravísimas amenazas de muerte e implora ayuda a la policía: "¡Basta ya de impunidad!"

La colaboradora televisiva Sarah Santaolalla, conocida por sus contundentes opiniones en programas de máxima audiencia, ha hecho público este fin de semana un preocupante episodio de acoso y amenazas de muerte recibido a través de Instagram. La presentadora ha comparturado capturas de pantalla en las que un usuario, bajo el perfil @fede.18k, le desea explícitamente que la "fusilen por roja" tanto a ella como a toda su familia, en respuesta a una historia en la que Santaolalla criticaba el auge de discursos extremistas.

En los mensajes, que la propia tertuliana ha etiquetado directamente a la cuenta oficial de la Policía Nacional y a Instagram, se puede leer la frase completa: "Estás buena pero te fusilaba por roja y a toda tu familia también". El mismo usuario, Federico Romá, había respondido previamente a otras publicaciones de la colaboradora con insultos como "Sara santaolalla chupa pollas!!" y tonos claramente vejatorios.

Ante la gravedad de las amenazas, Santaolalla ha publicado un mensaje de denuncia acompañado de las capturas: "Esto no se puede tolerar! Son amenazas muy graves. Basta ya de impunidad para estos fascistas!", escribió en sus historias, consiguiendo rápidamente cientos de reacciones y el apoyo de numerosos compañeros y seguidores. En otra publicación posterior, la presentadora ha insistido en la necesidad de que las autoridades actúen de forma inmediata.

Hasta el momento, ni la Policía Nacional ni Instagram han respondido públicamente al aviso, aunque varias cuentas han compartido las capturas para visibilizar el caso y exigir medidas. El episodio pone de nuevo sobre la mesa el elevado nivel de odio y violencia verbal que reciben las mujeres, especialmente las que mantienen posiciones progresistas, en las redes sociales y la lentitud de las plataformas a la hora de actuar ante amenazas explícitas de muerte.