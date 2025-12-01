'Salvados' sorprende y consigue su mejor dato desde que Gonzo es presentador, liderando en coincidencia

El último domingo de noviembre dejó un escenario poco habitual: en laSexta, ‘Salvados’ vivió una de sus noches más competitivas de la temporada. El espacio de Gonzo se disparó tras ofrecer una doble entrega dedicada a Salomé Pradas. El primer tramo firmó un 9,9%, el segundo creció hasta un 11%, y el conjunto se quedó en un notable 10,4%. Pero el dato más llamativo llegó en la franja compartida con el cine de La 1: en ese cara a cara, laSexta alcanzó un 10,9%, suficiente para imponerse a la película de la pública, que descendió al 10,5% en coincidencia.

Mientras tanto, La 1 mantuvo una presencia sólida en el global de su noche. La película 'Modelo 77' logró un 11,2%, sostenida por 1.267.000 espectadores, aunque el liderato en coincidencia se le escapó por escaso margen. Muy distinta fue la situación en Telecinco. ‘La isla de las tentaciones’ no encontró margen para crecer y repitió prácticamente resultado con un 7,6%, mientras que ‘Gran Hermano: El debate’ volvió a deslizarse hacia abajo: 8,9%, cuatro décimas menos que hace siete días.

Antena 3, por su parte, vivió un domingo más moderado pero estable. ‘Una nueva vida’ mantuvo su buena inercia y avanzó hasta un 11,4%, superando al cine de La 1 en su franja y consolidándose como una de las ficciones turcas más consistentes del canal. Cuatro se movió en cifras similares a semanas anteriores: ‘Cuarto milenio’ cedió ligeramente al 6,9%, mientras que La 2 encadenó un tropiezo con ‘Al cielo con ella’ (2,6%), que bajó un punto.

PRIME TIME

La 1

La película de la semana “Modelo 77”: 1.267.000 (11,2%)

Antena 3

Una nueva vida: 1.062.000 (11,4%)

Telecinco

El debate de las tentaciones: 960.000 (7,6%)

Gran hermano: El debate: 575.000 (8,9%)

laSexta

Salvados: 1.304.000 (9,9%)

Salvados: 1.286.000 (11%)

Salvados: 367.000 (4,8%)

Cuatro

Cuarto milenio: Arrancando la nave T21: 554.000 (4,2%)

Cuarto milenio: 723.000 (6,9%)

La 2

Imprescindibles: 253.000 (1,9%)

Al cielo con ella: 326.000 (2,6%)

Versión española “El amor de Andrea”: 162.000 (1,9%)

LATE NIGHT

La 1

Somos cine RTVE “70 binladens”: 511.000 (10,4%)

Cine “El reverendo. First Reformed”: 117.000 (5,9%)

Antena 3

Una nueva vida: 225.000 (8,4%)

laSexta

Salvados: 101.000 (2,7%)

Salvados: 63.000 (3,2%)

Cuatro

Cuarto milenio: 286.000 (8,1%)

Fútbol americano: NFL “Washington Commanders – Denver Broncos”: 127.000 (7,5%)

La 2

Cine “Nido de víboras”: 34.000 (1,3%)

TARDE

La 1

Sesión de tarde “Agua para elefantes”: 1.041.000 (10,6%)

Sesión de tarde 2 “Memorias de África”: 976.000 (9,6%)

Aquí la Tierra: 1.500.000 (12,7%)

Antena 3

Multicine “12 días para regalar”: 1.283.000 (13%)

Multicine 2 “La alegría de la navidad”: 1.024.000 (10,3%)

Multicine 3 “Unidas por un sueño”: 996.000 (9,1%)

Telecinco

Fiesta: 808.000 (7,9%)

laSexta

La Roca: 474.000 (4,8%)

Cuatro

Home Cinema "Harry Potter y el cáliz de fuego": 751.000 (7,6%)

Home Cinema 2 "Odd Thomas, cazador de fantasmas": 613.000 (6,1%)

La 2

Saber y ganar. Fin de semana: 381.000 (3,8%)

Grandes documentales: 236.000 (2,4%)

Se hace lo que se puede: 129.000 (1,3%)

Documentales de La 2: 133.000 (1,3%)

Beatus Ille: 176.000 (1,7%)

Ciberdelitos: 116.000 (1%)

Viajar en tren: 139.000 (1,2%)

MAÑANA

La 1

Agrosfera: 95.000 (16,1%)

Vuelvo a empezar: 256.000 (12,8%)

Viaje al centro de la tele: 240.000 (8,2%)

Viaje al centro de la tele: 375.000 (11,1%)

Viaje al centro de la tele: 381.000 (10,1%)

D Corazón: 605.000 (9,7%)

Antena 3

Pelopicopata: 16.000 (2,5%)

Los más: 71.000 (4,3%)

Los más: 133.000 (4%)

Juego de pelotas: 164.000 (4,6%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 338.000 (7,8%)

Cocina abierta de Karlos Arguiñano: 611.000 (11,8%)

La ruleta de la suerte: 1.302.000 (17,8%)

Telecinco

Got Talent España: Momentazos: 122.000 (6,1%)

Got Talent España: 276.000 (8,1%)

¡Vaya fama!: 431.000 (6,7%)

laSexta

Equipo de investigación: 21.000 (3,9%)

Aruser@s weekend: 181.000 (8,5%)

Equipo de investigación: 211.000 (6,3%)

Equipo de investigación: 256.000 (6,7%)

Equipo de investigación: 346.000 (7%)

Cuatro

¡Toma salami!: 5.000 (0,8%)

¡Toma salami!: 23.000 (2,5%)

Volando voy: 135.000 (7,7%)

Volando voy: 256.000 (8,4%)

Viajeros Cuatro: 305.000 (8,6%)

Viajeros Cuatro: 398.000 (8,5%)

La 2

Universo UNED: 11.000 (2%)

Las siete maravillas del mundo antiguo: 16.000 (1,9%)

Los conciertos de La 2: 19.000 (1,3%)

Medina: 11.000 (0,6%)

Buenas noticias TV: 18.000 (0,8%)

Shalom: 30.000 (1,3%)

Últimas preguntas: 54.000 (2%)

El día del señor: 242.000 (7,4%)

Pueblo de Dios: 132.000 (3,9%)

Saber vivir: 88.000 (2,4%)

Zoom tendencias: 78.000 (1,9%)

Flash moda: 81.000 (1,8%)

RTVE responde: 58.000 (1,1%)

El escarabajo verde: 64.000 (0,9%)

¡Qué animal!: 86.000 (1,1%)

Saber y ganar: Fin de semana: 73.000 (0,8%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.101.000 (22%)

Telediario 1: 1.337.000 (15%)

Noticias Cuatro 1: 606.000 (8,7%)

Informativos Telecinco 15h: 737.000 (7,7%)

laSexta Noticias 14h: 484.000 (7%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 1.641.000 (12,7%)

Telediario 2: 1.589.000 (12,3%)

Informativos Telecinco 21h: 1.010.000 (7,9%)

laSexta Noticias 20h: 861.000 (7,7%)

Noticias Cuatro 2: 639.000 (5,6%)

RANKING

Diario: Antena 3 (11,3%), La 1 (10,8%), Telecinco (7,5%), Cuatro (6,6%), laSexta (6.,1%), La 2 (2,2%).

Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (12,3%), Telecinco (9%), laSexta (6,3%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).