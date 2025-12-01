Salomé Pradas indigna en 'Salvados' al considerarse "cabeza de turco" en la tragedia de la Dana y lanzar bulos no rebatidos por Gonzo y una confesión lapidaria: "Mazón mintió"

Salomé Pradas ha roto su silencio 13 meses después de la DANA de Valencia que le costó la vida a 229 personas el 29 de octubre de 2024. La exconsellera de justicia e interior de la Generalitat Valenciana se sentó con Gonzo este domingo en 'Salvados' para responder a todas las preguntas de lo ocurrido aquel día, en el que la gestión de los dirigentes de la región fue objetivamente nefasta. "Ha llegado el momento de hablar por mi misma de lo que viví aquella jornada", comenzó diciendo.

La primera entrevista en televisión concedida por la máxima responsable emergencias durante la tragedia ante la injustificable ausencia de Carlos Mazón, provocó un sentimiento de indignación generalizada entre los espectadores en las redes sociales, al presentarse, entre lágrimas, casi como una víctima y considerarse "cabeza de turco", tras ser cesada 20 días después de lo ocurrido por el expresident.

Pradas reconoció que no tenía ningún tipo de conocimiento sobre un área tan sensible, del que era la máxima responsable: "Yo era la parte institucional, nunca se requiere una experiencia concreta a un político para representar un área. El día de la DANA apenas llevaba tres meses como consellera de emergencias y no tenía conocimientos técnicos, pero si había un equipo con mucha experiencia que llevaba muchos años". Y se reafirmó en que el Cecopi se convocó cuando marcaban los protocolos.

En su entrevista en laSexta, Pradas aprovechó para ajustar cuentas con Mazón, con su versión sobre la secuencia de tiempo en la tarde del día 29: "Le llamé varias veces pero no le localicé. La última fue a las 16:25 horas. Me devolvió la llamada a las 17:37 horas y le puse al corriente de la situación que me había relatado el alcalde de Utiel y de las graves complicaciones ya detectadas por los diferentes miembros del Cecopi. Me dijo que le siguiera informando. No me dijo donde estaba, no lo sabía. Y no le noté preocupado", aseguró.

Tras lanzarle diferentes mensajes sutiles, le asestó un potente zarpazo a Mazón con una declaración lapidaria: "Mintió cuando aseguró que no le había informado de que íbamos a lanzar el ES-alert. Le dije que lo aclarara, por ahí no iba a pasar. Y luego lo hizo". Además, aclaró una de las grandes incógnitas de la gestión de la emergencia: "No esperé para nada a comunicarme con él para lanzar la alerta a la ciudadanía, ni esperé instrucción alguna por su parte. Es absurdo, no me cogía las llamadas ni sabía si iba a venir en esos momentos, ¿cómo íbamos a esperarle?".

Salomé Pradas descargó toda la responsabilidad en la toma de decisiones, primero en la AEMET y en la CHJ (Confederación Hidrográfica del Júcar), y en los técnicos de su departamento después. Y según su testimonio, le comunicaron sobre las 19:00 horas que se pretendía emitir una alerta telemática a la población por la rotura de la presa de Forata, que llegaría finalmente una hora y 10 minutos después a los teléfonos de los ciudadanos, cuando ya muchos se habían ahogado. "Yo desde el primer momento dije que adelante pero el señor Basset, jefe operativo de la emergencia, dijo que igual podría ser contraproducente", se justificó. Y se produjo un debate interno que duró más de 70 minutos mientras la gente fallecía. "Y finalmente se mandó el mensaje que consideraron los técnicos".

"Fue un fallo no hacer una implementación operativa del sistema de envío de mensajes. Tengo la responsabilidad moral de no haber tenido la información necesaria para llegar a tiempo y el mayor error fue no haberle dicho a Mazón que viniera al Cecopi inmediatamente", añadió.

En el momento en que fue cesada, Pradas asegura que tuvo claro que querían cargar sobre ella toda la responsabilidad que no pudieran desviar hacia el ejecutivo nacional: "Me estás señalando”, asegura que le dijo cuando le comunicó su salida, en una reunión que tuvo lugar en la casa del expresident.

Y cuando ya le perdió el miedo porque la había expulsado del consistorio, según su testimonio, le espetó lo que pensaba con sinceridad: "Le dije que dijera la verdad sobre lo que hizo el día de la Dana, que lo hiciera por las víctimas. Le pregunté que qué había hecho esa tarde y su respuesta fue que ya lo había contado".

En varios momentos de la entrevista, tuvo el detalle de pedirle perdón a las personas afectadas por las riadas, con lágrimas en los ojos. Eso sí, sin reconocer ningún error propio de manera directa: "Disculpas a las víctimas y a los familiares por no haber podido hacer más. Lo siento".

Sus explicaciones colmaron la paciencia de la audiencia en las redes cuando varios usuarios detectaron que estaba aprovechando su intervención para lanzar varios bulos, algunos no rebatidos por el presentador del programa, para descargarse de la mayor parte de culpa posible y echársela al gobierno de España: "Es inhumano que Pedro Sánchez dijera que si necesitábamos ayuda que la pidiéramos", llegó a decir.

Lo cierto es que el presidente del Gobierno se puso a disposición de la Generalitat Valenciana con una declaración que literalmente fue la siguiente: "Quiero reiterar a la ciudadanía lo que he trasladado al Govern y al presidente Mazón: que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida, porque no hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Se prioriza cuando faltan medios, y este no es el caso". También volvió a intentar colar que "no se tuvo la información del barranco del poyo en toda la tarde", cuando ella misma reconoció que a las 14:00 había preocupación por lo que pudiera ocurrir en este punto.

En la recta final de la entrevista, Salomé Pradas se lamentó profundamente de la imagen que se ha dado de ella por su gestión: "Decían que no tomaba decisiones, que estaba allí casi despreocupada o incluso que ocultaba información. Han dado de mí imagen de ignorante, pasiva y caótica. Y es absolutamente injusta".

Sin ningún tipo de complejo, le dio un consejo a Juanfran Pérez Lorca, nuevo presidente de la Generalitat, con dardo extra a Mazón incluido: "En esta nueva etapa que se abre me gustaría que hubiera mayor acercamiento a las víctimas. Creo que se les ha escuchado poco, en este año les ha faltado calor y comprensión. Ha habido demasiada política y poco corazón y cariño hacia ellas".

Y remató con un último lamento: "Lo que jamás voy a poder superar es no haber tenido la información del barranco del poyo. Son muchas familias destrozadas y una comarca completamente arrasada".