Risto Mejide, sorprendido por un mensaje de Pedro Sánchez que no había recibido nunca: "Hay que tomar una decisión hoy"

Risto Mejide arrancó 'Todo es mentira' con un importante anuncio que "seguramente cambiará el rumbo del programa para siempre" y que desvelaría a lo largo de la tarde.

Cuando llegó el momento, el presentador se puso serio para informar de que había recibido un mensaje de una persona que no se había puesto en contacto antes con él: "Quiero ser muy específico para no equivocarme, es el presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón".

Mejide aclara que intenta no tener contacto con políticos fuera del programa: "No es parte de mi vida". Sin embargo, ante la importancia del mensaje afirma: "Hay que tomar una decisión y hay que tomarla hoy".

"El presidente del Gobierno Pedro Sánchez Pérez-Castejón y en su nombre la ministra Portavoz y la secretaria de Estado de Comunicación tienen el gusto de invitarle a la tradicional recepción, con motivo de las fiestas navideñas, que tendrá lugar el día 15 de diciembre de 2025, de 18:00 a 19:30 horas, en el edificio Consejo de Ministros del Complejo de la Moncloa", desvela finalmente.

La primera respuesta de Mejide ante la invitación es declinar la oferta: "Que yo no me voy ni a un café, me voy a ir a Moncloa. A mí me han hecho un roto con esto". "Yo en estas situaciones no sé cómo actuar porque si alguien espera que yo, por esta invitación, deje de hacer mi trabajo de aquí al 15 de diciembre, se equivoca mucho. O de aquí al 15 acaban revocando la invitación", dice contundente.

Sin embargo, ante la insistencia de los colaboradores, Risto acepta acudir a Moncloa: "Venga, va, voy a ir. Acepto la invitación. Ahí voy a estar y, por supuesto, voy a contar todo lo que pase ahí. Ya sabéis que yo el 'off the record' no lo trabajo".