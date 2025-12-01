Antena 3 vuelve a liderar un mes marcado por el crecimiento de La 1 y la estabilidad del resto de cadenas

Noviembre deja un panorama televisivo marcado por la continuidad en el liderazgo, el ascenso consolidado de la televisión pública y el desplome sostenido de Mediaset. Antena 3 vuelve a encabezar el mes con autoridad y se mantiene firme en su objetivo de cerrar otro año como líder; La 1 confirma su recuperación y firma su mejor noviembre en más de una década; y Telecinco, pese a contener la caída, se queda por debajo del doble dígito. Mientras laSexta y Cuatro muestran señales de estabilidad y crecimiento moderado, la batalla por el cierre del año queda más abierta que nunca entre las dos principales cadenas del país.

Antena 3 vuelve a situarse en cabeza un mes más. Con un 13% de cuota, la cadena de Atresmedia conserva el liderazgo nacional y suma ya 16 meses consecutivos al frente. El dato supone apenas una décima menos que en octubre y consolida la regularidad que el canal está mostrando desde septiembre. Su ventaja respecto a La 1 se reduce a siete décimas, lo que mantiene abierto el pulso de cara a diciembre, un mes tradicionalmente favorable a la pública por su programación navideña. Aun así, Antena 3 refuerza su dominio sustentada en su potente franja diaria, con títulos como ‘Cocina abierta con Arguiñano’, ‘La ruleta de la suerte’, sus informativos y ‘El Hormiguero’ liderando con claridad.

La 1 cierra noviembre con un 12.3%, igualando su mejor marca del año y firmando su mejor noviembre desde 2011. La cadena pública continúa su ascenso, impulsada por unas mañanas especialmente competitivas (‘La hora de La 1’, ‘Mañaneros’), una tarde reforzada (‘La promesa’, ‘Directo al grano’, ‘Malas lenguas’) y un prime time donde destacan 'La revuelta', ‘MasterChef Celebrity’, ‘La película de la semana’ y el buen estreno de la serie ‘Ena’. El canal crece 2.1 puntos respecto al mismo mes del año pasado y lidera por primera vez desde 2009 la mañana, la tarde y la madrugada.

Telecinco, por su parte, encadena otro mes muy complicado. Con un 9%, el canal de Mediaset registra su peor dato de la temporada, acumulando además cinco meses seguidos por debajo del doble dígito. La cadena se sostiene gracias a ‘La isla de las tentaciones 9’, su oferta más competitiva, pero el resto de la programación muestra una debilidad estructural. El regreso de ‘Gran Hermano’ vive una etapa crítica tras varias modificaciones de parrilla y audiencias insuficientes, aunque '¡De viernes!' ha conseguido liderar durante varias semanas consecutivas del mes, haciendo frente a 'La voz'.

laSexta alcanza un 6.3% y se convierte en la cadena que más sube respecto al mes anterior (+0.4), aunque sigue 1,1 puntos por debajo de su dato de hace un año. Su crecimiento se apoya en la fortaleza diaria de ‘Aruser@s’, en el avance de ‘laSexta Xplica’ y en el buen arranque de ‘Cazadores de imágenes’. Gracias a esta estabilidad, el canal verde supera por 53º mes consecutivo a su rival directo, Cuatro.

Cuatro cierra un buen noviembre con un 6%, el mejor dato de la temporada y el segundo mejor en ocho años. El canal de Mediaset crece dos décimas respecto a octubre y continúa afianzando su oferta diaria con ‘En boca de todos’, ‘Todo es mentira’, sus informativos y ‘First dates’. En el terreno semanal, ‘Horizonte’, ‘El Blockbuster’ y ‘Cuarto Milenio’ mantienen el rendimiento, mientras que reposiciones como ‘Viajeros Cuatro’ y ‘Volando voy’ funcionan especialmente bien en las mañanas del fin de semana.