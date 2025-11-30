Gran final en Telecinco
Jorge González, contundente ganador de 'Bailando con las estrellas': Anabel Pantoja da el campanazo y queda segunda tumbando a Nerea y Nona
La gran final del talent show producido por Bulldog TV estuvo muy reñida y mantuvo la emoción hasta el último minuto, con la coronación del cantante como vencedor.
'Bailando con las estrellas' ha puesto punto y final a su segunda edición en Telecinco por todo lo alto, coronando a Jorge González como rotundo y merecido ganador. El cantante, uno de los grandes favoritos desde el principio por su brillantez sobre el escenario y su gran capacidad de trabajo, superó a Anabel Pantoja, que dio la gran sorpresa y se coló en la segunda posición del podium gracias a las votaciones del público.
La influencer ha sido muy cuestionada a lo largo de la temporada del espacio presentado por Jesús Vázquez y Valeria Mazza. Aunque ha aportado grandes dosis de entretenimiento y humor, se lo ha tomado muy en serio y ha ido mejorando con el paso de las semanas, la sobrina de Isabel Pantoja no ha parado de quejarse desde el primer día, llegando además a enfrentarse al jurado de manera reiterada por considerar que le daban puntuaciones demasiado bajas. Y es que es incuestionable que su nivel sobre la pista era mucho más bajo que el del vencedor e incluso que el de los otros dos finalistas, a los que ha terminado superando.
Por su parte, Nona Sobo y Nerea Rodríguez quedaron tercera y cuarta, respectivamente. Han sido las otras dos grandes favoritas de la edición desde el principio, rozando casi siempre la perfección en sus actuaciones y poniendo en apuros al jurado compuesto por Julia Gómez Cora, Blanca Li, Pelayo Díaz, Inma Casal y Gorka Márquez, que apenas podían encontrarles algún error. Sin embargo, no pudieron hacer nada frente al tirón mediático de la sobrina de Isabel Pantoja.
Despues de tres meses de concurso, la actriz de 'Entrevías' se ha confirmado como una auténtica revelación. Ha sido perfecta en la ejecución de todos y cada uno de sus bailes, pero quizá ha mostrado poca evolución y excesiva confianza con el paso de las semanas.
Y la que fuera concursante de 'Operación triunfo 2017' y 'Tu cara me suena' ha dejado en evidencia su talento innato para bailar. Pese a su gran interés por aprender, aún teniendo un nivel de bailarina profesional, y su gran carisma y capacidad para emocionar al público, se tuvo que conformar con el cuarto lugar en la gran final del talent show que ha producido Bulldog TV.
