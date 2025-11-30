Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Audiencias 29/11/2025

'Bailando con las estrellas' lidera con su final, 'La ruleta' mejora y 'La frontera' se estrena sin destacar

El talent show de Telecinco cierra líder mejorando la media de la temporada pasada

'Bailando con las estrellas' / 'La ruleta de la suerte noche' / 'La frontera'

'Bailando con las estrellas' / 'La ruleta de la suerte noche' / 'La frontera' / TELECINCO / ANTENA 3 / LA 1

Redacción Yotele

Redacción Yotele

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'Bailando con las estrellas' cerró anoche con su final su tercera edición siendo líder de su franja con un 14% y 1.092.000 de espectadores. El talent show de Jesús Vázquez cierra trmporada con un 12,3% de media, siendo la mejor de todas las que se han emitido en Telecinco y TVE.

Por su parte, 'La ruleta de la suerte noche' mejora después del mínimo, que consigue un 11,6% y 1.182.000 seguidores. En coincidencia el concurso de Jorge Fernández lidera su franja por encima del programa de Telecinco.

En La 1, el estreno de 'La frontera' se hace con un 9,6% y 894.000 televidentes. La serie llega mejorando su franja, pero por debajo del doble dígito, siendo tercera opción de la noche.

Por último, 'laSexta Xplica' continúa en buenos datos al cosechar un 7,1% y 577.000 fieles, superando al cine de Cuatro, que logra un 6,2% y 608.000 espectadores.

TEMAS

  1. De vendedora en El Corte Inglés a presidenta de la compañía: quién es Cristina Álvarez
  2. Joan Ramon Morante, director del IREC: 'No hay suficiente energía disponible para electrificar el 30% del transporte
  3. Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
  4. LISTA | Estos son los 64 municipios de Catalunya con prohibición o restricciones de acceso al bosque tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
  5. Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
  6. Bloques de 18 plantas y vías verdes: así será el Sector Prim, el barrio nacido de la estación de la Sagrera
  7. Los pinchazos eléctricos se enquistan en Sant Roc: uno de cada cuatro puntos de suministro siguen enganchados en este barrio de Badalona
  8. Los Mossos alertan de la 'reinversión' de los que cultivan marihuana: con un gasto de 6.000 euros se obtienen 24.000

'Bailando con las estrellas' lidera con su final, 'La ruleta' mejora y 'La frontera' se estrena sin destacar

'Bailando con las estrellas' lidera con su final, 'La ruleta' mejora y 'La frontera' se estrena sin destacar

El balance de Ángel Llàcer tras pasar el año más duro de su vida: "Fue traumático el momento grave casi morirme y muy dura la recuperación"

El balance de Ángel Llàcer tras pasar el año más duro de su vida: "Fue traumático el momento grave casi morirme y muy dura la recuperación"

La limpieza de pintadas cuesta a Renfe 6,2 millones de euros en Catalunya este año

La limpieza de pintadas cuesta a Renfe 6,2 millones de euros en Catalunya este año

Mejores ofertas Amazon, en directo: los chollos y rebajas que arrasan, minuto a minuto, en el Black Friday 2025

Mejores ofertas Amazon, en directo: los chollos y rebajas que arrasan, minuto a minuto, en el Black Friday 2025

Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante un cumpleaños infantil en California

Al menos cuatro muertos y diez heridos en un tiroteo durante un cumpleaños infantil en California

En imágenes | Concentración del PP contra el Gobierno en Madrid

En imágenes | Concentración del PP contra el Gobierno en Madrid

Ir a trabajar con escudo y capa

Ir a trabajar con escudo y capa

Inglaterra te obligará a pedir este nuevo documento para entrar en el país a partir de febrero

Inglaterra te obligará a pedir este nuevo documento para entrar en el país a partir de febrero