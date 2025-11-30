Audiencias 29/11/2025
'Bailando con las estrellas' lidera con su final, 'La ruleta' mejora y 'La frontera' se estrena sin destacar
El talent show de Telecinco cierra líder mejorando la media de la temporada pasada
'Bailando con las estrellas' cerró anoche con su final su tercera edición siendo líder de su franja con un 14% y 1.092.000 de espectadores. El talent show de Jesús Vázquez cierra trmporada con un 12,3% de media, siendo la mejor de todas las que se han emitido en Telecinco y TVE.
Por su parte, 'La ruleta de la suerte noche' mejora después del mínimo, que consigue un 11,6% y 1.182.000 seguidores. En coincidencia el concurso de Jorge Fernández lidera su franja por encima del programa de Telecinco.
En La 1, el estreno de 'La frontera' se hace con un 9,6% y 894.000 televidentes. La serie llega mejorando su franja, pero por debajo del doble dígito, siendo tercera opción de la noche.
Por último, 'laSexta Xplica' continúa en buenos datos al cosechar un 7,1% y 577.000 fieles, superando al cine de Cuatro, que logra un 6,2% y 608.000 espectadores.
