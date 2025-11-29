'La Voz' lidera con su primera semifinal y gana un ajustadísimo duelo con 'De viernes'

'La Voz' recupera el liderazgo de la noche de los viernes tres semanas después con su primera semifinal en directo. Aun así, el talent show de Eva González sigue en sus peores registros al anotar un flojo 11,9% y 916.000 espectadores.

Por su parte, 'De viernes' cae con la entrevista a la mujer de José Luis Ábalos y el scoop de Dulce, la niñera de Isa Pantoja. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona pierda 2,5 puntos en una semana y se conforma con un 11,6% y 857.000 seguidores.

Por último, el Black Friday le sentó de maravilla a 'Equipo de Investigación', que emitió un reportaje sobre este día de compras compulsivas y logró récord de temporada con un gran 7% y 750.000 televidentes.

PRIME TIME

Antena 3

La Voz: 11,9% y 916.000

Telecinco

De viernes: 11,6% y 857.000

La 1

Plan de c1ne: Criminal: 7,5% y 726.000

Cuatro

First Dates: 5% y 544.000 / 7,3% y 821.000

El Blockbuster: Uncharted: 8% y 741.000

laSexta

laSexta Clave: 5% y 530.000

laSexta Columna: 5,5% y 624.000

Equipo de Investigación: 7% y 750.000 / 6,6% y 504.000

La 2

Cifras y letras: 3,3% y 356.00 / 6,1% y 570.000

Plano general: 2,6% y 297.000

Historia de nuestro cine: 3,3% y 284.000

LATE NIGHT

Antena 3

La Voz: Grandes Momentos: 9,9% y 252.000

laSexta

Equipo de Investigación: 7,4% y 340.000 / 7,9% y 213.000

La 1

Plan de C1ne 2: Mcfarland: 8,2% y 380.000

Cine: Como sobrevivir en un mundo material: 6,1% y 135.000

Cuatro

Cine Cuatro: La purga: Infinita: 5,7% y 227.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 13,8% y 1.150.000

Y Ahora Sonsoles: 10,1% y 768.000

Pasapalabra: 20,8% y 2.015.000

La 1

Directo al grano: 10,8% y 867.000

Valle Salvaje: 11,7% y 856.000

La promesa: 11,4% y 866.000

Malas lenguas: 13,1% y 1.070.000

Fútbol: UEFA Nations League Femenina: Alemania - España: 9,5% y 866.000 / 14,5% y 1.562.000

Telecinco

El tiempo justo: 8,2% y 644.000

El diario de Jorge: 8,8% y 674.000

Agárrate al sillón: 7,5% y 703.000

laSexta

Zapeando: 6,5% y 537.000

Más Vale Tarde: 6% y 450.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,5% y 517.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,2% y 399.000

La 2

Saber y ganar: 2,3% y 190.000 / 6,8% y 578.000

Grandes Documentales: 3,8% y 298.000

Malas lenguas: 7,1% y 534.000

Espacios increíbles: 2% y 166.000

Reformas extraordinarias de George Clarke: 1,8% y 181.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,7% y 255.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,8% y 651.000

La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.452.000

La 1

La Hora de La 1: 19% y 393.000

Mañaneros 360: 15,9% y 430.000 / 11,5% y 844.000

laSexta

Aruser@s: 15,1% y 227.000 / 15,5% y 344.000

Al Rojo Vivo: 9,8% y 310.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,5% y 140.000

El programa de Ana Rosa: 13,7% y 325.000

Vamos a ver: 10,5% y 603.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,4% y 26.000 / 2,6% y 53.000 / 3,6% y 84.000

En boca de todos: 7,2% y 199.000

La 2

El cazador: 1,2% y 72.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 25,3% y 2.148.000

Telediario 1: 15,3% y 1.298.000

Informativos Telecinco 15H: 9,9% y 841.000

laSexta Noticias 14H: 8,8% y 647.000

Noticias Cuatro 1: 6,8% y 438.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 2.065.000

Informativos Telecinco 21H: 7,9% y 860.000

laSexta Noticias 20H: 7,4% y 685.000

Noticias Cuatro 2: 5,6% y 511.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (12%), Telecinco (9,3%), laSexta (7,1%), Cuatro (6%), La 2 (3,5%).

Mes: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,5%), Telecinco (9%), laSexta (6,3%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).