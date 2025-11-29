Audiencias 28/11/2025
'La Voz' lidera con su primera semifinal y gana un ajustadísimo duelo con 'De viernes'
'Equipo de Investigación' logra máximo de temporada con su reportaje sobre el Black Friday
'La Voz' recupera el liderazgo de la noche de los viernes tres semanas después con su primera semifinal en directo. Aun así, el talent show de Eva González sigue en sus peores registros al anotar un flojo 11,9% y 916.000 espectadores.
Por su parte, 'De viernes' cae con la entrevista a la mujer de José Luis Ábalos y el scoop de Dulce, la niñera de Isa Pantoja. El programa de Santi Acosta y Bea Archidona pierda 2,5 puntos en una semana y se conforma con un 11,6% y 857.000 seguidores.
Por último, el Black Friday le sentó de maravilla a 'Equipo de Investigación', que emitió un reportaje sobre este día de compras compulsivas y logró récord de temporada con un gran 7% y 750.000 televidentes.
PRIME TIME
Antena 3
La Voz: 11,9% y 916.000
Telecinco
De viernes: 11,6% y 857.000
La 1
Plan de c1ne: Criminal: 7,5% y 726.000
Cuatro
First Dates: 5% y 544.000 / 7,3% y 821.000
El Blockbuster: Uncharted: 8% y 741.000
laSexta
laSexta Clave: 5% y 530.000
laSexta Columna: 5,5% y 624.000
Equipo de Investigación: 7% y 750.000 / 6,6% y 504.000
La 2
Cifras y letras: 3,3% y 356.00 / 6,1% y 570.000
Plano general: 2,6% y 297.000
Historia de nuestro cine: 3,3% y 284.000
LATE NIGHT
Antena 3
La Voz: Grandes Momentos: 9,9% y 252.000
laSexta
Equipo de Investigación: 7,4% y 340.000 / 7,9% y 213.000
La 1
Plan de C1ne 2: Mcfarland: 8,2% y 380.000
Cine: Como sobrevivir en un mundo material: 6,1% y 135.000
Cuatro
Cine Cuatro: La purga: Infinita: 5,7% y 227.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 13,8% y 1.150.000
Y Ahora Sonsoles: 10,1% y 768.000
Pasapalabra: 20,8% y 2.015.000
La 1
Directo al grano: 10,8% y 867.000
Valle Salvaje: 11,7% y 856.000
La promesa: 11,4% y 866.000
Malas lenguas: 13,1% y 1.070.000
Fútbol: UEFA Nations League Femenina: Alemania - España: 9,5% y 866.000 / 14,5% y 1.562.000
Telecinco
El tiempo justo: 8,2% y 644.000
El diario de Jorge: 8,8% y 674.000
Agárrate al sillón: 7,5% y 703.000
laSexta
Zapeando: 6,5% y 537.000
Más Vale Tarde: 6% y 450.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,5% y 517.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,2% y 399.000
La 2
Saber y ganar: 2,3% y 190.000 / 6,8% y 578.000
Grandes Documentales: 3,8% y 298.000
Malas lenguas: 7,1% y 534.000
Espacios increíbles: 2% y 166.000
Reformas extraordinarias de George Clarke: 1,8% y 181.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,7% y 255.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 15,8% y 651.000
La ruleta de la suerte: 22,3% y 1.452.000
La 1
La Hora de La 1: 19% y 393.000
Mañaneros 360: 15,9% y 430.000 / 11,5% y 844.000
laSexta
Aruser@s: 15,1% y 227.000 / 15,5% y 344.000
Al Rojo Vivo: 9,8% y 310.000
Telecinco
La mirada crítica: 7,5% y 140.000
El programa de Ana Rosa: 13,7% y 325.000
Vamos a ver: 10,5% y 603.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,4% y 26.000 / 2,6% y 53.000 / 3,6% y 84.000
En boca de todos: 7,2% y 199.000
La 2
El cazador: 1,2% y 72.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 25,3% y 2.148.000
Telediario 1: 15,3% y 1.298.000
Informativos Telecinco 15H: 9,9% y 841.000
laSexta Noticias 14H: 8,8% y 647.000
Noticias Cuatro 1: 6,8% y 438.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 18,9% y 2.065.000
Informativos Telecinco 21H: 7,9% y 860.000
laSexta Noticias 20H: 7,4% y 685.000
Noticias Cuatro 2: 5,6% y 511.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,7%), La 1 (12%), Telecinco (9,3%), laSexta (7,1%), Cuatro (6%), La 2 (3,5%).
Mes: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,5%), Telecinco (9%), laSexta (6,3%), Cuatro (6%), La 2 (3,2%).
- Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
- Así están las encuestas de las elecciones en Catalunya
- Prisión preventiva para Santi Laiglesia por el asesinato de Helena Jubany
- La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
- Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Prohibido acceder al bosque en 12 municipios de Catalunya tras confirmarse los primeros casos de peste porcina africana
- Karen Hao, periodista que ha destapado la verdad sobre ChatGPT: 'La IA no es en absoluto un negocio viable