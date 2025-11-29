Desliz viral: Eva González mete la pata y se equivoca con el nombre de Pablo López en 'La Voz'

'La Voz' emitió anoche su primera semifinal en Antena 3. El talent show eligió a sus ocho semifinalistas para la siguiente gala, presentó el nuevo single de Malú y vivió un viral lapsus de Eva González.

La presentadora se encontraba hablando con los coaches y quería anunciar que el programa se detenía para dar paso al último bloque publicitario cuando se equivocó con el nombre de Pablo López, desatando las risas de todo el plató.

"Última parada de la noche y a la vuelta continuamos con el equipo de Pablo Motos", pronunciaba la andaluza, que enseguida se daba cuenta de su error.

"Ay Pablo Motos", decía la presentadora antes de romper a carcajadas por su error, desatando la risa de Malú, Mika y Yatra. "Da igual", reaccionaba Pablo López llevándose las manos a la cabeza. "Bueno, última parada de la noche y a la vuelta...", intentaba decir el malagueño ante el revuelo que había en plató.

"¿Os imagináis a Pablo Motos?", preguntaba Eva González, todavía sin poder contener la risa y con el resto de coaches vitoreando el nomnre del presentador de 'El Hormiguero'.