Telecinco pone fin a 'Agárrate al sillón' y recupera 'El precio justo' para sus tardes

Telecinco pone fin a 'Agárrate al sillón' tras varios meses sin lograr enganchar al público. El concurso de Eugeni Alemany se estrenó el pasado mes de julio en sustitución de 'Reacción en cadena' para hacer frente al titánico 'Pasapalabra', pero lo cierto es que sus números no le han valido ni siquiera para ser segunda opción de su franja.

Desde entonces, durante todos estos meses el concurso ha registrado cifras en torno al 7-8% de audiencia, por lo que la cadena ha decidido poner fin a su trayectoria, aunque lo hará en enero del próximo año, cuando terminen de emitirse las entregas grabadas.

El programa de Eugeni Alemany además de emitirse en la última hora de la tarde, también ha porbado -sin éxito- suerte en los fines de semana y también adelantando su horario por unos días con la llegada de 'GH. La vida en directo'. Sin embargo, ninguno de estos esfuerzos ha servido para levantar los datos del concurso.

Su sustituto es un viejo conocido en la cadena de Fuencarral y también para los espectadores: 'El precio justo'. El histórico concurso regresó a la televisión el pasado 2021 con una nueva versión presentada por Carlos Sobera, pero en junio de ese mismo año Telecinco decidió cancelarlo. Ahora, casi cinco años después el formato volvería a la parrilla, aunque se desconoce si Telecinco seguirá optando por Sobera o buscará un nuevo rostro para la nueva etapa.