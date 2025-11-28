Veredicto social
TVE se lanza con ‘El juicio’: así es el nuevo formato que llevará a La 1 los grandes debates sociales con José Luis Sastre
El periodista presentará este espacio estructurado como un juicio real, con jurado popular, testimonios y veredicto semanal.
TVE trabaja en un nuevo proyecto para las noches de La 1. Se trata de ‘El juicio’, un formato que abordará cada semana uno de los grandes debates sociales del país utilizando la estructura de un juicio televisado. El programa estará presentado por José Luis Sastre, periodista de la Cadena SER y una de las voces más influyentes de su generación, que se pondrá al frente de un espacio diseñado para someter a examen público asuntos que preocupan a la ciudadanía.
El formato contará con un juez y dos abogadas que defenderán posiciones enfrentadas. A lo largo del programa se desplegarán los elementos clásicos de un proceso judicial: testimonios, presentación de pruebas, alegatos finales y deliberación del jurado. Para reforzar el análisis, la emisión incluirá reportajes realizados por el propio Sastre, con entrevistas a perfiles relevantes y piezas de investigación periodística que aportarán datos y puntos de vista inéditos.
El jurado de ‘El juicio’ estará compuesto por nueve ciudadanos seleccionados a través de un casting demoscópico diseñado para representar a la sociedad española en toda su diversidad. Su papel será clave en el desarrollo del programa, ya que cada emisión culminará con su veredicto. La audiencia podrá seguir cómo evolucionan sus opiniones, así como los momentos determinantes de sus deliberaciones.
‘El juicio’ es una producción de RTVE y Abacus que actualiza el espíritu del mítico ‘Tribunal Popular’, emitido entre 1989 y 1991. Con este proyecto, La 1 refuerza su apuesta por formatos que mezclan información, debate y entretenimiento en un contexto de creciente interés por los court shows televisivos. El estreno aún no tiene fecha, pero ya se perfila como una de las grandes apuestas de la cadena pública para el prime time.
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- La nueva Zona Verde desata la rabia en un barrio de Barcelona: pintadas, silicona y parquímetros inutilizados
- Por qué Martínez Arrieta cometió delito de revelación de datos reservados en el Colegio de Abogados de Madrid
- Todo es mentira' desvela la imagen del resevervado de Mazón en El Ventorro y Risto señala a Vilaplana: 'Pone en entredicho su versión
- Venezuela revoca las concesiones a Iberia y otras cinco aerolíneas tras suspender sus vuelos por la escalada militar de EEUU
- Vecinos del Camp Nou llevan a Limak y al Barça a los tribunales por daños en sus casas atribuidos a las obras del estadio
- Un exsintecho de Badalona muestra dónde malvivió durante tres años: 'Ahora sé lo que importa un simple pedazo de pan
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde