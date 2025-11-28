Cambio de programación
TVE desvela la sustituta que reemplazará a Andreu Buenafuente tras su baja médica y su 'Futuro imperfecto'
El canal público estrena un factual de aventura y conservación de fauna que sustituirá temporalmente al programa de comedia.
TVE ha reorganizado su prime time de los jueves tras la baja médica de Andreu Buenafuente. ‘Futuro imperfecto’, que esta semana se emitió con una recopilación de mejores momentos, desaparecerá momentáneamente de la parrilla para dejar paso a ‘Dra. Fabiola Jones’. El nuevo formato debutará el jueves 4 de diciembre después de ‘La Revuelta’, lo que confirma que el regreso del humorista no será inmediato.
‘Dra. Fabiola Jones’ es un factual producido por Warner Bros ITVP y presentado por la veterinaria española Fabiola Quesada, afincada en África desde hace más de 15 años. Cada entrega seguirá su labor en la sabana y en otros enclaves del continente, mostrando intervenciones con rinocerontes, leones, elefantes, búfalos o guepardos, además de rescates, operaciones en campo abierto y patrullajes contra furtivos. La propia presentadora define su mirada como crítica y esperanzadora hacia la conservación del planeta.
El programa también abordará los conflictos entre comunidades locales y fauna salvaje, así como las amenazas que afectan a los ecosistemas, desde enfermedades zoonóticas hasta tensiones derivadas de la presión humana sobre el territorio. Además, incluirá secuencias grabadas en entornos marinos, ampliando el alcance del formato más allá de la sabana africana.
Con esta apuesta, La 1 renueva temporalmente su oferta de los jueves mientras mantiene en suspenso el regreso de Buenafuente. La cadena busca así reforzar la franja con un contenido inédito que combina aventura, divulgación y sensibilidad ambiental, en un momento marcado por la ausencia del presentador catalán.
