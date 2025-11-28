Del ingreso en prisión de Ábalos a las tensiones en Cantora: ‘¡De Viernes!’ prepara una de sus entregas más delicadas

La nueva entrega de ‘¡De Viernes!’, que Telecinco emitirá este viernes a las 22:00 horas, llega marcada por múltiples asuntos de actualidad. En primer plano estará Carolina Perles, exmujer de José Luis Ábalos, que hablará por primera vez desde que el exministro se convirtiera en el primer diputado en activo en ingresar en prisión. Su intervención abordará cómo afrontan la situación los hijos que tienen en común, qué contacto mantuvo Ábalos con ellos antes de entrar en la cárcel y en qué punto queda ahora la relación familiar.

El programa también ofrecerá un extenso testimonio de Dulce, la que fuera niñera de Isa Pantoja. Tras más de cuatro horas de grabación, su intervención promete sacudir el relato que Kiko Rivera ha defendido recientemente en el mismo espacio. Según avanza el formato, Dulce aportará detalles inéditos sobre el llamado “episodio de la manguera” y reconstruirá vivencias desconocidas en Cantora, dibujando un nuevo retrato de los hermanos de Isabel Pantoja.

A esta lista de contenidos se suma Gabriela Guillén, que vuelve al plató para anunciar su intención de llevar a los tribunales a Bertín Osborne. La invitada asegura sentirse ignorada por el cantante y afirma que lleva meses intentando establecer contacto sin éxito. “Le he mandado el convenio regulador y no lo ha firmado. Ya no puedo más”, adelantará antes de responder a las declaraciones que Eugenia Osborne ofreció al programa en una reciente entrevista.

El broche final lo pondrán los cuatro finalistas de ‘Bailando con las estrellas’: Anabel Pantoja, Jorge González, Nona Sobo y Nerea Rodríguez. Los concursantes analizarán su paso por el concurso en la recta final antes de la gran gala de este sábado y mostrarán en el plató parte de las destrezas que han ido perfeccionando durante la competición.