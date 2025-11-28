Audiencias 27/11/2025
'Horizonte' lidera ante la ausencia de Buenafuente y 'Gran Hermano' no remonta
El refrito de 'Futuro imperfecto' se colocó como tercera opción, por delante de 'La encrucijada'.
La noche del jueves estuvo marcada por una circunstancia excepcional: la ausencia de Andreu Buenafuente por baja médica. Ese hueco en la parrilla de La 1 lo aprovechó ‘Horizonte’, que se situó como la opción más vista del prime time con un 11,7%, firmando así una de sus mejores entregas de la temporada.
‘Gran Hermano’, por su parte, volvió a tropezar tanto en el access como en su gala principal. Primero, marcó un 5,4% en el previo, quedando incluso por detrás de ‘Cifras y letras’, que logró un 6,4% y se impuso en la franja coincidente. Más tarde, el reality descendió hasta un 11%, registrando un nuevo mínimo histórico en Telecinco. 'La encrucijada', por su parte, se quedó en cifras similares a todas las semanas y firma un 8,5% en el prime time.
En el terreno del access, ‘El hormiguero’ volvió a imponerse con comodidad. El programa de Pablo Motos ascendió a un 16%, mientras que ‘La revuelta’ bajó hasta un 13,4%, dejándose más de un punto respecto a la semana anterior.
El refrito de ‘Futuro imperfecto’ se quedó en 8,7%, resistiendo mejor de lo esperado pese a no tratarse de una entrega original, a la vez que en laSexta, ‘El intermedio’ firmó un sólido 7,8%, y el documental ‘Los Borbones: una familia real’ anotó un 6,4%.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.576.000 (13,4%)
Futuro imperfecto: 576.000 (8,7%)
Antena 3
El hormiguero: 1.938.000 (16%)
La encrucijada: 593.000 (8,5%)
Telecinco
Gran hermano express: 659.000 (5,4%)
Gran hermano: 606.000 (11%)
laSexta
laSexta clave: 590.000 (5,2%)
El intermedio: 952.000 (7,8%)
Los Borbones, una familia real: 423.000 (6,4%)
Cuatro
First dates: 811.000 (6,7%)
First dates: 1.030.000 (8,5%)
Horizonte: 663.000 (11,7%)
La 2
Cifras y letras: 576.000 (4,8%)
Cifras y letras: 806.000 (6,4%)
El cine de La 2 “Ellas hablan”: 206.000 (1,9%)
Cine “Hija del volcán”: 49.000 (0,8%)
LATE NIGHT
La 1
50 años del gran cambio: 151.000 (4,2%)
50 años del gran cambio: 96.000 (4,5%)
Antena 3
La encrucijada: 464.000 (12,6%)
Tolerancia cero. No son cifras: 157.000 (7,2%)
laSexta
Cine “El espía inglés”: 97.000 (4,1%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 140.000 (7,5%)
La 2
Cine 2 “Gladiator (El gladiador)”: 56.000 (2%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 910.000 (11,6%)
Valle Salvaje: 863.000 (11,5%)
La promesa: 1.033.000 (12,7%)
Malas lenguas: 1.171.000 (13%)
Aquí la Tierra: 1.489.000 (14,6%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.151.000 (14,1%)
Y ahora, Sonsoles: 756.000 (9,6%)
Pasapalabra: 2.097.000 (20,8%)
Telecinco
El tiempo justo: 635.000 (8,2%)
El diario de Jorge: 825.000 (10,1%)
Agárrate al sillón: 738.000 (7,5%)
laSexta
Zapeando: 446.000 (5,5%)
Más vale tarde: 490.000 (6,2%)
Cuatro
Todo es mentira: 556.000 (7,1%)
Lo sabe, no lo sabe: 446.000 (5,4%)
La 2
Saber y ganar: 627.000 (7,4%)
Grandes documentales: 243.000 (3,2%)
Malas lenguas: 521.000 (6,6%)
Mi casa flotante: 160.000 (1,8%)
Escapadas extraordinarias: 166.000 (1,6%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 388.000 (19,9%)
Mañaneros 360: 481.000 (16,8%)
Mañaneros 360: 907.000 (11,7%)
Antena 3
Espejo público: 270.000 (11,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 763.000 (17,2%)
La ruleta de la suerte: 1.557.000 (22,4%)
Telecinco
La mirada crítica: 150.000 (8,2%)
El programa de AR: 303.000 (12,6%)
Vamos a ver: 541.000 (8,8%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 237.000 (15,9%)
Aruser@s: 309.000 (14,7%)
Al rojo vivo: 299.000 (8,9%)
Cuatro
¡Toma salami!: 14.000 (1,1%)
Alerta cobra: 31.000 (1,7%)
Alerta cobra: 47.000 (2,4%)
Alerta cobra: 53.000 (2,5%)
En boca de todos: 196.000 (6,8%)
La 2
Zoom tendencias: 17.000 (1,8%)
Zoom tendencias: 13.000 (0,9%)
La vida en el África ardiente: 22.000 (1,2%)
Saber vivir: 19.000 (1%)
Aquí hay trabajo: 18.000 (0,9%)
La aventura del saber: 26.000 (1,2%)
Zoom net: 12.000 (0,6%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 21.000 (1%)
Culturas 2: 13.000 (0,6%)
El western de La 2 “Clint, el solitario”: 83.000 (2,6%)
El cazador: 109.000 (1,7%)
Saber y ganar: 199.000 (2,3%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.227.000 (25%)
Telediario 1: 1.327.000 (14,9%)
Informativos Telecinco 15h: 802.000 (9%)
laSexta Noticias 14h: 699.000 (8,9%)
Noticias Cuatro 1: 509.000 (7,4%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.534.000 (21,2%)
Telediario 2: 1.651.000 (14%)
Informativos Telecinco 21h: 848.000 (7,2%)
laSexta Noticias 20h: 698.000 (7,2%)
Noticias Cuatro 2: 591.000 (6,1%)
Matinal
Telediario matinal: 127.000 (15,7%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 148.000 (11,9%)
El Matinal (Telecinco): 75.000 (6%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14,2%), La 1 (12,9%), Telecinco (8,4%), laSexta (7%), Cuatro (6,9%), La 2 (3,3%).
Mensual: Antena 3 (13,1%), La 1 (12,5%), Telecinco (9%), laSexta (6,3%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
