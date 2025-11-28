Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Golpe de efecto

‘GH 20’ sacude la convivencia: expulsión ajustada, giro inesperado con el teléfono y una nominación que reordena el juego

La marcha de Almudena, el susto de Íñigo y la nueva mecánica dejan a la casa descolocada en plena recta final.

Expulsión de 'Gran hermano 20'

Expulsión de 'Gran hermano 20' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La edición número 20 de ‘GH’ avanza hacia su desenlace con galas cada vez más imprevisibles. La última entrega en Telecinco volvió a demostrarlo con una cadena de decisiones que desmontó la aparente calma de los últimos días y dejó a los concursantes sin margen para reaccionar.

El primer momento clave llegó con el resultado de la nominación semanal. Almudena, enfrentada a Patricia tras una relación que pasó de la amistad a la hostilidad, fue la participante menos votada para continuar. Con un 78,8% en su contra, tuvo que abandonar la casa sin dirigir un gesto a su rival. Ya en plató, se mostró superada por la situación: aseguró sentirse incomprendida dentro del concurso y confesó su temor a lo que pudiera encontrarse fuera, recordando incluso que su pareja la dejó al entrar al reality.

A continuación, Jorge Javier Vázquez anunció un cambio total en el sistema de nominaciones. Un teléfono sonaría y el orden en el que los concursantes lo atendieran marcaría su destino. Las ventajas e inconvenientes asignados a cada plaza se fueron revelando sobre la marcha: Edurne aseguró la inmunidad de Jonay; Raúl señaló directamente a Patricia; José Manuel quedó nominado al instante; y otros participantes recibieron vetos, puntos extra o limitaciones. Solo la penúltima persona en llegar al aparato —Aroa— quedó sin riesgo.

El gran impacto se produjo con Íñigo, que decidió no unirse a la carrera por el teléfono y terminó ocupando el último puesto sin conocer su consecuencia. Esa elección lo dejó fuera de la casa de manera fulminante. Tras despedirse, pasó a la sala de expulsiones, donde supo que su permanencia quedaba en manos de la audiencia. Minutos después, el público lo rescató con un 60% de apoyo, algo que el concursante recibió entre lágrimas. Una vez restituido en la convivencia, el programa cerró la nueva lista de nominados: José Manuel, Patricia, Belén y Joon.

TEMAS

