'Conexión OT'

Leire Martínez destapa las amenazas de muerte recibidas por ser jurado de 'OT 2025': "Hay que denunciar esto"

La jueza habló con Míriam Rodríguez sobre su experiencia en el talent show y desveló amenazas por hacer su trabajo

Leire Martínez en 'La revuelta'

Leire Martínez en 'La revuelta' / LA 1

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Ser jurado de 'OT' no es fácil y si no, que se lo digan a Leire Martínez. La cantante visitó anoche el programa 'Conexión OT' para hablar con Míriam Rodríguez sobre su labor como jueza del talent show y aprovechó para destapar amenazas que ha recibido por hacer su trabajo.

"Hemos llegado a un punto del programa en el que tengo sensaciones encontradas. Veo que ya queda poquito para el final y me da como penita, y tampoco quiero adelantarme a los acontecimientos", comenzó explicando la exvocalista de La Oreja de Van Gogh, que además aseguró haber dicho sí al reto nada más conocer la propuesta: "Cuando me lo plantearon, ni me lo pensé. Dije: 'Por supuesto que quiero estar'. No tuve ninguna duda".

Y aunque en general está disfrutando de esta etapa, la cantante ha querido denunciar que recibe amenazas por juzgar a los concursantes: "A mí me han amenazado de muerte por nominar, por nominar a Lucía me han amenazado de muerte. Y eso no me había pasado en la vida. Creo que no hay que justificar estos hábitos y que no hay que normalizarlos, creo que están fatal y que hay que denunciar este tipo de conductas y mensajes".

La artista luego matizó, pero manteniéndose firme ante este tipo de actitudes: "Creo que ninguna es una amenaza real y que tiene que ver a veces con la pasión que mueven este tipo de programas". "Siempre lo decimos: el formato de 'OT' y su fandom es muy intenso. Pero creo que hay gente que no es consciente de la intensidad que hay detrás de ciertas cuentas, que si abres a veces cierta red social dices 'guau'", añadió Míriam.

"Te encuentras con un mundo que no está bien, que no es justificable", remató la exconcursante de 'OT 2017'.

