Cuarta etapa
Jedet acabó hospitalizada en 'Hasta el fin del mundo', que coronó en Perú a Cristina Cifuentes y Alba Carrillo
La pareja, señalada por sus roces desde el inicio, logra imponerse tras recorrer más de 2.200 km entre Ecuador y Perú; Jedet sufre un ataque de salud, recibe atención médica y completa la etapa con gran retraso.
La cuarta etapa de 'Hasta el fin del mundo' resultó decisiva y sorprendente a la par: las seis parejas participantes se enfrentaron a un recorrido de más de 2.200 kilómetros que les llevó de Ecuador a Perú, una de las travesías más duras del concurso hasta la fecha.
Pese a las tensiones acumuladas, la dupla formada por Alba Carrillo y Cristina Cifuentes dio la sorpresa: tras vender sombreros, dormir poco y viajar más de 20 horas en autobús, lograron llegar primeras al oasis de Huacachina. Allí celebraron su victoria rodando por las dunas, asombradas por su propio triunfo.
El resto de parejas completó la etapa en distinto orden: segundos fueron Aldo Comas y José Lamuño, terceros Yolanda Ramos y su sobrina Ainoa Olivares, seguidas de otras parejas.
La mala noticia de la carrera fue la hospitalización de Jedet, que había mostrado signos de malestar durante su trayecto. La influencer fue ingresada de urgencia, recibió medicación, y aun así completó la etapa con un considerable retraso respecto a las vencedoras.
