Audiencias 26/11/2025
'Hasta el fin del mundo' baja, pero se mantiene líder ante el ascenso de 'El 1%' y el récord de 'Cazadores de imágenes'
'Callejeros' se hunde en Cuatro con su nueva entrega y 'La agencia' no remonta con su penúltimo capítulo
'Hasta el fin del mundo' se mantiene líder en la noche del miércoles. El programa de Paula Vázquez baja casi dos puntos en una semana, pero repite en lo más alto del podio con un 13,6% y 839.000 espectadores.
Por su parte, 'El 1%' se recupera levemente del mínimo de la semana pasada y asciende hasta un 11,5% y 821.000 seguidores, lo que supone 0,8 puntos más que el programa de la semana pasada.
En laSexta, 'Cazadores de imágenes' bate su propio récord con su tercera entrega. El programa de aventuras de Gotzon Mantuliz sube hasta un buen 6,8% y 611.000 televidentes, superando con creces a la nueva entrega de 'Callejeros', que se hunde hasta el 3,6% y apenas 247.000 adeptos.
PRIME TIME
Antena 3
El Hormiguero: 14,8% y 1.918.000
El 1%: 11,5% y 821.000
La 1
La revuelta: 12,3% y 1.590.000
Hasta el fin del mundo: 13,6% y 836.000
Telecinco
La isla de las tentaciones: 11,6% y 1.484.000
La agencia: 8,7% y 628.000
laSexta
laSexta Clave: 4,4% y 532.000
El Intermedio: 6,7% y 866.000
Cazadores de imágenes: 6,8% y 611.000
Cuatro
First Dates: 5,2% y 655.000 / 5,1% y 643.000
Callejeros: 3,6% y 247.000
La 2
Cifra 5% y 621.000 / 5,5% y 724.000
En primicia: 1,3% y 158.000
En portada: 1,3% y 112.000
LATE NIGHT
La 1
Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo: 11,8% y 281.000
Exceso de equipaje: 9% y 156.000 167.000
Antena 3
El 1%: 8,5% y 240.000
Telecinco
La isla de las tentaciones: 6,5% y 187.000
laSexta
Cazadores de imágenes: 4% y 186.000
Señor, dame paciencia: 3,3% y 80.000
Cuatro
Callejeros: 3,9% y 106.000
El Desmarque: 3% y 46.000
TARDE
Antena 3
Sueños de Libertad: 14,7% y 1.226.000
Y Ahora Sonsoles: 9,3% y 130.000
Pasapalabra: 19% y 1.977.000
La 1
Directo al grano: 11,2% y 894.000
Valle Salvaje: 11,9% y 908.000
La promesa: 12,7% y 1.011.000
Malas lenguas: 12,9% y 1.182.000
Aquí la tierra: 14% y 1.497.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,1% y 715.000
El diario de Jorge: 9,9% y 793.000
Agárrate al sillón: 8% y 815.000
Cuatro
Todo es mentira: 7,2% y 574.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 451.000
laSexta
Zapeando: 5,2% y 427.000
Más Vale Tarde: 6,2% y 490.000
La 2
Saber y ganar 2% y 180.000 / 6,5% y 567.000
Grandes Documentales: 3,6% y 284.000
Malas lenguas: 7% y 546.000
Mi casa flotante: 1,8% y 169.000
Escapadas extraordinarias: 1,7% y 186.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 10,8% y 266.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 753.000
La ruleta de la suerte: 22,6% y 1.531.000
La 1
La Hora de La 1: 18,7% y 374.000
Mañaneros 360: 17,1% y 495.000 / 12,7% y 954.000
laSexta
Aruser@s: 15% y 220.000 / 14,9% y 330.000
Al Rojo Vivo: 8,8% y 296.000
Telecinco
La mirada crítica: 9,2% y 166.000
El programa de AR: 11,6% y 284.000
Vamos a ver: 10,3% y 618.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1,3% y 23.000 / 2,6% y 52.000 / 3,2% y 72.000
En boca de todos: 7% y 205.000
La 2
El cazador: 1,5% y 90.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 24,7% y 2.235.000
Telediario 1: 16,4% y 1.484.000
Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 857.000
laSexta Noticias 14H: 8,4% y 632.000
Noticias Cuatro 1: 7,4% y 495.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 17,9% y 2.193.000
Telediario 2: 12,5% y 1.523.000
Informativos Telecinco 21H: 6,9% y 831.000
laSexta Noticias 20H: 7,5% y 744.000
Noticias Cuatro 2: 4,5% y 440.000
RÁNKING
Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (13,3%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).
Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,5%), Telecinco (9%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%)
