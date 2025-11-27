'Hasta el fin del mundo' baja, pero se mantiene líder ante el ascenso de 'El 1%' y el récord de 'Cazadores de imágenes'

'Hasta el fin del mundo' se mantiene líder en la noche del miércoles. El programa de Paula Vázquez baja casi dos puntos en una semana, pero repite en lo más alto del podio con un 13,6% y 839.000 espectadores.

Por su parte, 'El 1%' se recupera levemente del mínimo de la semana pasada y asciende hasta un 11,5% y 821.000 seguidores, lo que supone 0,8 puntos más que el programa de la semana pasada.

En laSexta, 'Cazadores de imágenes' bate su propio récord con su tercera entrega. El programa de aventuras de Gotzon Mantuliz sube hasta un buen 6,8% y 611.000 televidentes, superando con creces a la nueva entrega de 'Callejeros', que se hunde hasta el 3,6% y apenas 247.000 adeptos.

PRIME TIME

Antena 3

El Hormiguero: 14,8% y 1.918.000

El 1%: 11,5% y 821.000

La 1

La revuelta: 12,3% y 1.590.000

Hasta el fin del mundo: 13,6% y 836.000

Telecinco

La isla de las tentaciones: 11,6% y 1.484.000

La agencia: 8,7% y 628.000

laSexta

laSexta Clave: 4,4% y 532.000

El Intermedio: 6,7% y 866.000

Cazadores de imágenes: 6,8% y 611.000

Cuatro

First Dates: 5,2% y 655.000 / 5,1% y 643.000

Callejeros: 3,6% y 247.000

La 2

Cifra 5% y 621.000 / 5,5% y 724.000

En primicia: 1,3% y 158.000

En portada: 1,3% y 112.000

LATE NIGHT

La 1

Hasta el fin del mundo: Más allá del fin del mundo: 11,8% y 281.000

Exceso de equipaje: 9% y 156.000 167.000

Antena 3

El 1%: 8,5% y 240.000

Telecinco

La isla de las tentaciones: 6,5% y 187.000

laSexta

Cazadores de imágenes: 4% y 186.000

Señor, dame paciencia: 3,3% y 80.000

Cuatro

Callejeros: 3,9% y 106.000

El Desmarque: 3% y 46.000

TARDE

Antena 3

Sueños de Libertad: 14,7% y 1.226.000

Y Ahora Sonsoles: 9,3% y 130.000

Pasapalabra: 19% y 1.977.000

La 1

Directo al grano: 11,2% y 894.000

Valle Salvaje: 11,9% y 908.000

La promesa: 12,7% y 1.011.000

Malas lenguas: 12,9% y 1.182.000

Aquí la tierra: 14% y 1.497.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,1% y 715.000

El diario de Jorge: 9,9% y 793.000

Agárrate al sillón: 8% y 815.000

Cuatro

Todo es mentira: 7,2% y 574.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 451.000

laSexta

Zapeando: 5,2% y 427.000

Más Vale Tarde: 6,2% y 490.000

La 2

Saber y ganar 2% y 180.000 / 6,5% y 567.000

Grandes Documentales: 3,6% y 284.000

Malas lenguas: 7% y 546.000

Mi casa flotante: 1,8% y 169.000

Escapadas extraordinarias: 1,7% y 186.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 10,8% y 266.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 16,7% y 753.000

La ruleta de la suerte: 22,6% y 1.531.000

La 1

La Hora de La 1: 18,7% y 374.000

Mañaneros 360: 17,1% y 495.000 / 12,7% y 954.000

laSexta

Aruser@s: 15% y 220.000 / 14,9% y 330.000

Al Rojo Vivo: 8,8% y 296.000

Telecinco

La mirada crítica: 9,2% y 166.000

El programa de AR: 11,6% y 284.000

Vamos a ver: 10,3% y 618.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1,3% y 23.000 / 2,6% y 52.000 / 3,2% y 72.000

En boca de todos: 7% y 205.000

La 2

El cazador: 1,5% y 90.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 24,7% y 2.235.000

Telediario 1: 16,4% y 1.484.000

Informativos Telecinco 15H: 9,5% y 857.000

laSexta Noticias 14H: 8,4% y 632.000

Noticias Cuatro 1: 7,4% y 495.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 17,9% y 2.193.000

Telediario 2: 12,5% y 1.523.000

Informativos Telecinco 21H: 6,9% y 831.000

laSexta Noticias 20H: 7,5% y 744.000

Noticias Cuatro 2: 4,5% y 440.000

RÁNKING

Diario: Antena 3 (13,8%), La 1 (13,3%), Telecinco (9,3%), laSexta (6,6%), Cuatro (5,3%), La 2 (3,3%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,5%), Telecinco (9%), laSexta (6,3%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%)