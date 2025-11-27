En 'Mañaneros 360'
Javier Ruiz consigue las primeras palabras de Ábalos tras conocer la petición de prisión de la Fiscalía Anticorrupción: "Alucinando"
El programa de TVE consigue la primera reacción del diputado y ex secretario de Organización del PSOE.
Anticorrupción pide prisión sin fianza para Ábalos, que niega el riesgo de fuga: "No tengo a dónde ir"
La fiscalía Anticorrupción ha solicitado esta mañana prisión sin fianza para José Luis Ábalos, ex secretario de organización del PSOE, ex ministro de Transportes y actual diputado Congreso. La primera reacción del político a esta petición la ha conseguido 'Mañaneros 360'.
"Acabamos de hablar con José Luis Ábalos. 'Mañaneros acaba de hablar con Ábalos, dice "alucinando". Dice Ábalos 'Esta es una profecía autocumplida: se pide más cárcel y por tanto se aumenta el riesgo y por tanto te vas a la cárcel'", comenzaba diciendo Javier Ruiz, que le pasaba el testigo al reportero Pedro Gómez.
"Y nos confirma lo que estaban diciendo fuentes que han estado presentes durante esa vistilla. Ábalos está alucinando de que la fiscalía haya pedido su prisión, asegura que esta vistilla se solicitó hace siete días y que entonces si existía ese riesgo de fuga, se le podría haber detenido", ampliaba la información el reportero.
Por último, el ex del PSOE se ha quejado de la petición de Anticorrupción porque "no existe ningún tipo de riesgo de fuga" porque tiene arraigo, es diputado y que no tiene ni patrimonio ni dinero oculto. Además, el político señala que sería la primera vez que un diputado entra en prisión.
