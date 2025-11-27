Nuevo proyecto
Carles Tamayo se pasa a la televisión lineal: ficha por TVE para presentar un programa que se verá en La 2
El conocido youtuber será el presentador de 'Adolescentes', un espacio que también se verá en RTVE Play.
TVE ha incorporado a Carles Tamayo a su programación, dando al youtuber y director cinematográfico su primer gran proyecto en televisión lineal. El creador presentará ‘Adolescentes’, un espacio producido por RTVE Play en colaboración con Dollhouse que se estrena el martes 2 de diciembre en la plataforma y que también podrá verse en La 2 después de ‘Generación Click’. Cada semana, los martes, se emitirá un nuevo programa.
‘Adolescentes’ nace como un espacio de conversación intergeneracional que aborda, sin filtros, los desafíos a los que se enfrentan hoy las familias: las relaciones afectivas y sus toxicidades, la salud mental en plena era de la IA, la presión estética, la construcción de la identidad o los vínculos familiares. El programa reúne en cada entrega a adolescentes y a sus padres o madres, que comparten vivencias y dudas en un entorno pensado para escucharse y entenderse.
El formato mezcla testimonios de familias anónimas con la presencia de rostros conocidos que aportan su propia perspectiva: El Cromas, Pablo Carbonell, Pilar Castro, Cristóbal Suárez, Martín Barreiro, Detective Murciano, Daniela García, María José Imbernón (Imber Beauty) y Ana Rodríguez (Anitarqp). Además, cada episodio contará con la intervención de un experto que contextualiza las situaciones y ayuda a interpretar lo que viven los jóvenes.
Con voluntad de generar debate dentro y fuera de casa, el programa pretende convertirse en una herramienta útil para padres, hijos y centros educativos. TVE destaca que su objetivo es facilitar conversaciones que habitualmente resultan difíciles y abrir temas que, en muchas ocasiones, quedan fuera del aula o del ámbito familiar.
El formato incluye también la sección ‘El Consultorio’, en la que distintas figuras populares entre el público joven —Darío Eme Hache, Magdalenita, Junior Healy, Lu Antimorbo y María Barrier— responden preguntas y preocupaciones reales de adolescentes. Con este proyecto, RTVE Play refuerza su compromiso con contenidos inclusivos y socialmente relevantes, ahora con proyección también en televisión tradicional.
