Problemas de parecidos
Apple TV+ bloquea por sorpresa el estreno de ‘Furtivo’ tras una grave acusación de plagio
La plataforma retira todo el material promocional después de que su creador, Cédric Anger, fuera acusado de copiar la novela ‘Shoot’, publicada en 1973.
El lanzamiento de ‘Furtivo’ en Apple TV+, previsto para el 3 de diciembre, no se producirá. La plataforma ha retirado de golpe toda la promoción de la serie francesa después de que su director y creador, Cédric Anger, haya sido señalado por un posible plagio. La alerta la dio el periodista francés Clément Garin y, poco después, la productora Gaumont confirmó que la ficción queda paralizada de manera indefinida.
Gaumont, responsable también de títulos como ‘Lupin’, explica que la emisión se suspende mientras se revisa a fondo la producción. La compañía admite que estudia “todas las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual” y ha pospuesto cualquier movimiento hasta completar la investigación. El resultado de esta auditoría determinará si Apple TV+ y la productora emprenden acciones legales contra Anger o si, por el contrario, alcanzan un acuerdo con los herederos de Douglas Fairbairn, autor de la novela que estaría en el centro de la controversia.
La serie, interpretada por Benoît Magimel y Mélanie Laurent, ya estaba lista para su estreno cuando saltaron las sospechas. Todo apunta a que su sinopsis guarda un fuerte paralelismo con ‘Shoot’, publicada en 1973 y llevada al cine en 1976. Ambas historias presentan a un grupo de cazadores atacados por otro grupo rival, un enfrentamiento que termina con un muerto y con sus protagonistas intentando ocultar el suceso mientras temen represalias.
Este parecido argumental ha sido la chispa que ha llevado a Apple TV+ a congelar el proyecto y a examinar su origen con lupa. De momento, ‘Furtivo’ permanece fuera de todos los canales oficiales de la plataforma, sin fecha prevista de regreso y con un futuro que dependerá del resultado de la investigación abierta junto a Gaumont.
- Treball detecta 79 trabajadores turcos 'sin papeles' en las obras del Camp Nou e impone una multa de 1 millón de euros
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
- David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
- Marta Gracia, usuaria del bus de Barcelona: 'Viajar en transporte público requiere un mínimo de civismo y atención
- Jordi Puche, maestro: 'Parece que con 12 años los niños se hagan adultos de golpe para ir arriba y abajo en bus y comer a las cuatro de la tarde
- Así están las encuestas de las elecciones en la Comunidad Valenciana
- Rebelión en los institutos-escuela catalanes contra la orden de hacer clase todas las tardes