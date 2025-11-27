Apple TV+ bloquea por sorpresa el estreno de ‘Furtivo’ tras una grave acusación de plagio

El lanzamiento de ‘Furtivo’ en Apple TV+, previsto para el 3 de diciembre, no se producirá. La plataforma ha retirado de golpe toda la promoción de la serie francesa después de que su director y creador, Cédric Anger, haya sido señalado por un posible plagio. La alerta la dio el periodista francés Clément Garin y, poco después, la productora Gaumont confirmó que la ficción queda paralizada de manera indefinida.

Gaumont, responsable también de títulos como ‘Lupin’, explica que la emisión se suspende mientras se revisa a fondo la producción. La compañía admite que estudia “todas las cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual” y ha pospuesto cualquier movimiento hasta completar la investigación. El resultado de esta auditoría determinará si Apple TV+ y la productora emprenden acciones legales contra Anger o si, por el contrario, alcanzan un acuerdo con los herederos de Douglas Fairbairn, autor de la novela que estaría en el centro de la controversia.

La serie, interpretada por Benoît Magimel y Mélanie Laurent, ya estaba lista para su estreno cuando saltaron las sospechas. Todo apunta a que su sinopsis guarda un fuerte paralelismo con ‘Shoot’, publicada en 1973 y llevada al cine en 1976. Ambas historias presentan a un grupo de cazadores atacados por otro grupo rival, un enfrentamiento que termina con un muerto y con sus protagonistas intentando ocultar el suceso mientras temen represalias.

Este parecido argumental ha sido la chispa que ha llevado a Apple TV+ a congelar el proyecto y a examinar su origen con lupa. De momento, ‘Furtivo’ permanece fuera de todos los canales oficiales de la plataforma, sin fecha prevista de regreso y con un futuro que dependerá del resultado de la investigación abierta junto a Gaumont.