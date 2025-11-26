TVE recupera a gran parte del jurado de 'Bake Off' para 'Top Chef: Dulces y famosos', aunque con esta sustitución internacional

‘Top Chef: dulces y famosos’ ha iniciado sus grabaciones con el equipo completamente definido y con una clara apuesta por rostros ya conocidos en el ámbito de la repostería televisiva. Paula Vázquez vuelve a colocarse al frente del formato, reforzando la confianza de TVE. La presentadora liderará esta versión del concurso centrada en el mundo dulce y protagonizada por un grupo de participantes populares que deberán demostrar su habilidad entre hornos y merengues.

El jurado reúne a dos figuras que los espectadores ya conocen por ‘Bake Off’: Paco Roncero y Eva Arguiñano. A ellos se suma el pastelero argentino Osvaldo Gross, que llega para ocupar el lugar que en el formato anterior desempeñaba Damián Betular. Con esta incorporación, TVE mantiene el espíritu de aquel panel de expertos, pues ambos son provenientes del mismo país latinoamericano, pero introduce un relevo de peso con un perfil igualmente reconocido en el ámbito internacional.

En el terreno de los concursantes, se confirma la exclusiva de YOTELE: tras la baja médica de Antonio Resines, será Luis Merlo quien participe en el programa como parte del equipo de famosos. El actor se unirá a Belén Esteban, Marina Castaño, Mariano Peña, Ivana Rodríguez, Samantha Ballentines, Eva Isanta, Roi Méndez, Natalia Rodríguez, Alejandro Vergara, Desirée Vila y Tote Fernández en la competición por convertirse en el mejor pastelero o pastelera del talent.

Producido por RTVE en colaboración con BOXFISH, ‘Top Chef: dulces y famosos’ pondrá a prueba a los doce aspirantes a través de retos que abarcan desde la repostería más clásica hasta elaboraciones creativas y contemporáneas. El programa busca combinar entretenimiento y formación culinaria, apostando por el dinamismo habitual de Vázquez y el criterio técnico de los tres jueces.

Paco Roncero, con dos estrellas Michelin y una trayectoria marcada por la innovación, aportará la mirada más técnica del panel. Eva Arguiñano, experta en cocina dulce y rostro muy querido por la audiencia, representará el enfoque más pedagógico y cercano. Por su parte, Osvaldo Gross sumará precisión, disciplina y un amplio bagaje internacional que completará el equilibrio del jurado. Con este equipo, TVE prepara una temporada en la que la repostería volverá a ser protagonista.