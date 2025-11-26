Vuelta tranquila
Primeras palabras de Antonio Resines tras salir de su preocupante ingreso en la UCI
El actor reaparece días después de recibir el alta médica y asegura que se encuentra bien mientras evita profundizar en lo ocurrido.
Antonio Resines ha reaparecido públicamente tras su reciente ingreso en la UCI, un episodio que despertó gran inquietud en el sector audiovisual. El intérprete, que pasó varios días hospitalizado en el Hospital San Rafael de Madrid y llegó a permanecer en cuidados intensivos, según publicó la revista Semana, ha retomado poco a poco su rutina mientras continúa con su recuperación.
En su primera salida ante las cámaras, Resines ha optado por la discreción. Acompañado por su mujer, la productora Ana Pérez-Lorente, el actor ha evitado detenerse ante los medios y ha zanjado cualquier pregunta con un mensaje breve pero tranquilizador. “Estoy bien”, ha afirmado, restando importancia a lo ocurrido al añadir que no había sido “nada”.
La escena, captada por la agencia Europa Press, muestra a Resines avanzando con paso firme hacia un taxi, decidido a no desvelar más detalles sobre su estado. Su actitud confirma que, por ahora, su prioridad es recuperarse en casa tras una semana complicada que le obligó a cancelar todos sus compromisos profesionales.
Entre ellos se encontraba el talent show 'Top Chef: Dulces y famosos', que inició sus grabaciones la pasada semana, y donde finalmente tuvo que ser sustituido por el actor Luis Merlo, tal y como confirmó en exclusiva YOTELE.
