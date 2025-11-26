Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Noche complicada

‘La isla de las tentaciones’: todo lo que pasó en la hoguera de confrontación entre Claudia y Gilbert

La pareja protagoniza uno de los momentos más tensos de la edición tras ver las imágenes de sus respectivas tentaciones.

Claudia y Gilbert en su hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones'

Claudia y Gilbert en su hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones' / Telecinco

Carlos Merenciano

Carlos Merenciano

Madrid
La última entrega de ‘La isla de las tentaciones’ dejó una de las hogueras más tensas de la edición. Los chicos pidieron una confrontación para que Gilbert pudiera recibir explicaciones de Claudia después de ver unas imágenes de alto voltaje entre ella y Gerard. Como castigo por su irrupción en ‘Villa Playa’, él no había podido visionarlas, pero el resto de compañeros insistió en que la situación debía resolverse cara a cara.

Tras recibir la convocatoria, Claudia debía decidir si acudir o no a la hoguera. Mientras tanto, Gilbert esperaba frente al fuego junto a Sandra Barneda, convencido de que su pareja no iba a aparecer. Cuando finalmente cruzó el paseo de antorchas, él reaccionó con reproches y ella respondió señalando que llevaba tiempo sintiéndose sola en la relación. La presentadora intervino para frenar el cruce de acusaciones y comenzar la confrontación.

El primer bloque de imágenes mostró los acercamientos entre Claudia y Gerard durante los primeros días de convivencia, lo que desató los reproches de Gilbert. Ella justificó su actitud asegurando que “se había sentido viva” y que necesitaba reacciones por parte de su pareja. Él, en cambio, insistió en que cualquier duda debía haberse resuelto hablando, no buscando refugio en otra persona. Ambos expusieron las carencias que arrastraban desde hace meses y reconocieron que su vínculo se había vuelto cada vez más plano.

La tensión aumentó cuando la ‘tablet’ mostró a Claudia y Gerard manteniendo relaciones en la villa. Gilbert no quiso ver las imágenes y se apartó junto a Sandra Barneda, mientras ella defendía que había sido sincera desde el principio. Poco después llegaban también las imágenes de la conexión entre Gilbert y Noelia, lo que reavivó el enfrentamiento. Para Claudia no había diferencia entre lo ocurrido en una villa y en otra, mientras que él insistía en que se había sentido profundamente desrespetado.

La hoguera también incluyó escenas en las que ambos aparecían hundidos por la situación. Claudia, visiblemente afectada, confesó que ver a Gilbert destrozado la había puesto en “shock”. Él, sin embargo, aseguró que las emociones no compensaban lo que había visto: “Si me quieres, no me faltas al respeto”, dijo. Ella volvió a señalar las carencias emocionales que sufría, mientras él reconocía abiertamente sus sentimientos: “Eres el amor de mi vida y podemos mejorar”.

La decisión final de la pareja no se desveló en esta entrega. Será en el próximo programa, esta misma noche, cuando ambos decidan cómo abandonar ‘La isla de las tentaciones’: solos, con un nuevo amor o dando una oportunidad más a su relación.

