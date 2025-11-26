Destapan la verdadera cara de uno de los concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' gracias a su pasado en 'First Dates': "Te vende la moto"

'La isla de las tentaciones 9' sigue su curso en Telecinco mientras se prepara ya para su décima edición, pero en medio de este idilio uno de los exparticipantes del programa de Sandra Barneda ha salido a destapar la verdadera cara de un concursante actual del reality.

A través de un vídeo en Instagram, Diego Vikingo ha mostrado la cara real de Andrea, gracias a su paso por 'First Dates' donde el italiano se presentaba muy distinto a lo que intenta aparentar en 'La isla': "Si tengo rollo intento meter otra de por medio para no repetir. De manera que no me aburro y así puedo seguir una, otra, tal...Los rollos hay que organizarlos porque el poco tiempo que tengo a disposición me organizo para ligar, para follar, lo que sea", decía Andrea en su vídeo.

"Lo que siempre digo de los italianos, que te venden la moto", reaccionaba Diego a la presentación de Andrea, que ahora se muestra muy distinto en el reality de Telecinco: "Elegante, que trata muy bien a las mujeres, que es un caballero de los que ya no existen..y aquí le tenemos".

"Estoy cansado de decirlo, que en general son típico perfil de italiano que te vende la moto ahí con Sandra en 'La isla' sabe que le tiene que ir de caballero, pero luego este es un golfo fuera", termina opinando en su vídeo.