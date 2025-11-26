'La que se avecina' sube gracias al máximo de las tentaciones en access, aunque 'Late Xou' lidera

La noche del martes dejó unas audiencias muy repartida entre cadenas, con un claro beneficiado: ‘Late Xou con Marc Giró’. El programa de La 1 regresó tras una semana de ausencia y lo hizo como líder del prime time, firmando un 12,4% de cuota de pantalla. El dato supone una mejora de 0,7 puntos respecto a su última emisión y confirma la buena forma del formato.

En Telecinco, ‘La que se avecina’ experimentó un impulso notable al elevarse hasta un 10,5%, es decir, 0,4 puntos en una semana. Esa subida llega directamente condicionada por el gran rendimiento de ‘La isla de las tentaciones’ en el access, que vivió su mejor dato de temporada con un 11,7%, mejorando sustancialmente el arrastre de semanas anteriores en más de dos puntos. Aun así, la segunda opción de su franja fue para ‘Renacer’, que creció hasta un 11,7%, también al alza con 0,4 puntos.

La noche dejó otros datos relevantes en las cadenas secundarias. En laSexta, ‘Batalla de restaurantes’ firmó su máximo de temporada con un 5,3% (+0,7%), mientras que ‘El intermedio’ se quedó en un 6%, bajando 0,6 puntos. En Cuatro, ‘Código 10’ mantuvo su tendencia ascendente subiendo a un 6,7% (+0,3%).

El access volvió a estar muy disputado. ‘La isla de las tentaciones’ brilló con su 11,7%, pero no logró superar a ‘La revuelta’, que se mantuvo fuerte en un 12%. Sin embargo, la franja volvió a estar dominada por ‘El hormiguero’, que lideró con un 15% tras crecer 0,6 puntos.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 1.568.000 (12%)

Late Xou: 977.000 (12,4%)

Antena 3

El hormiguero: 1.959.000 (15%)

Renacer: 794.000 (11,7%)

Telecinco

La isla de las tentaciones: 1.507.000 (11,7%)

La que se avecina: 735.000 (10,5%)

laSexta

laSexta clave: 469.000 (3,9%)

El intermedio: 798.000 (6%)

Batalla de restaurantes: 455.000 (5,3%)

Cuatro

First dates: 710.000 (5,4%)

First dates: 771.000 (5,9%)

Código 10: 396.000 (6,7%)

La 2

Cifras y letras: 533.000 (4,2%)

Cifras y letras: 856.000 (6,3%)

Imma Tataranni: 154.000 (1,2%)

Imma Tataranni: 99.000 (1,1%)

LATE NIGHT

La 1

Comerse el mundo con Peña: 162.000 (4,6%)

Comerse el mundo con Peña: 53.000 (2,8%)

Antena 3

Renacer: 172.000 (7,1%)

Telecinco

La que se avecina: 276.000 (11,3%)

laSexta

Batalla de restaurantes: 220.000 (6,2%)

Batalla de restaurantes: 120.000 (6,6%)

Cuatro

El desmarque. Madrugada: 97.000 (5,4%)

La 2

Imma Tataranni: 55.000 (1%)

Imma Tataranni: 29.000 (1,1%)

Grantchester: 17.000 (1%)

TARDE

La 1

Directo al grano: 975.000 (11,8%)

Valle Salvaje: 916.000 (12,3%)

La promesa: 1.029.000 (12,9%)

Malas lenguas: 1.116.000 (12,3%)

Aquí la Tierra: 1.417.000 (13,4%)

Antena 3

Sueños de libertad: 1.180.000 (13,7%)

Y ahora, Sonsoles: 770.000 (9,7%)

Pasapalabra: 2.097.000 (20,2%)

Telecinco

El tiempo justo: 786.000 (9,8%)

El diario de Jorge: 869.000 (10,8%)

Agárrate al sillón: 825.000 (8,1%)

laSexta

Zapeando: 528.000 (6,3%)

Más vale tarde: 500.000 (6,3%)

Cuatro

Todo es mentira: 508.000 (6,2%)

Lo sabe, no lo sabe: 461.000 (5,6%)

La 2

Saber y ganar: 733.000 (8,2%)

Grandes documentales: 355.000 (4,3%)

Malas lenguas: 508.000 (6,6%)

Mi casa flotante: 137.000 (1,5%)

Escapadas extraordinarias: 158.000 (1,5%)

MAÑANA

La 1

La hora de La 1: 419.000 (22%)

Mañaneros 360: 524.000 (18,3%)

Mañaneros 360: 971.000 (12,5%)

Antena 3

Espejo público: 267.000 (11,2%)

Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 769.000 (16,8%)

La ruleta de la suerte: 1.570.000 (22,3%)

Telecinco

La mirada crítica: 146.000 (8,5%)

El programa de AR: 303.000 (12,7%)

Vamos a ver: 629.000 (10%)

laSexta

Aruser@s el humorning: 224.000 (15,9%)

Aruser@s: 303.000 (14,5%)

Al rojo vivo: 255.000 (7,5%)

Cuatro

¡Toma salami!: 10.000 (0,8%)

Alerta cobra: 24.000 (1,4%)

Alerta cobra: 47.000 (2,5%)

Alerta cobra: 55.000 (2,5%)

En boca de todos: 202.000 (7%)

La 2

Pueblo de Dios: 14.000 (1,5%)

Beatus Ille: 17.000 (1,4%)

La vida en el África ardiente: 24.000 (1,4%)

Agrosfera: 19.000 (1%)

Aquí hay trabajo: 14.000 (0,7%)

La aventura del saber: 7.000 (0,3%)

Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 12.000 (0,6%)

Culturas 2: 19.000 (0,8%)

Viajar en tren: 28.000 (1,2%)

El western de La 2 “Joe Dakota”: 71.000 (2%)

El cazador: 121.000 (1,8%)

Saber y ganar: 250.000 (2,7%)

INFORMATIVOS

Sobremesa

Antena 3 Noticias 1: 2.256.000 (24,5%)

Telediario 1: 1.378.000 (14,9%)

Informativos Telecinco 15h: 918.000 (10%)

laSexta Noticias 14h: 634.000 (8%)

Noticias Cuatro 1: 389.000 (5,6%)

Prime Time

Antena 3 Noticias 2: 2.214.000 (17,5%)

Telediario 2: 1.731.000 (13,9%)

Informativos Telecinco 21h: 854.000 (6,9%)

laSexta Noticias 20h: 640.000 (6,5%)

Noticias Cuatro 2: 525.000 (5,3%)

Matinal

Telediario matinal: 138.000 (18,2%)

Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,2%)

El Matinal (Telecinco): 84.000 (7,2%)

RANKING

Diario: Antena 3 (14%), La 1 (13,1%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,2%).

Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (12,5%), Telecinco (9%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).