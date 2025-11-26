Audiencias 25/11/2025
'La que se avecina' sube gracias al máximo de las tentaciones en access, aunque 'Late Xou' lidera
'Renacer', 'Código 10' y 'Batalla de restaurantes' también suman décimas a su cuota de pantalla semanal.
La noche del martes dejó unas audiencias muy repartida entre cadenas, con un claro beneficiado: ‘Late Xou con Marc Giró’. El programa de La 1 regresó tras una semana de ausencia y lo hizo como líder del prime time, firmando un 12,4% de cuota de pantalla. El dato supone una mejora de 0,7 puntos respecto a su última emisión y confirma la buena forma del formato.
En Telecinco, ‘La que se avecina’ experimentó un impulso notable al elevarse hasta un 10,5%, es decir, 0,4 puntos en una semana. Esa subida llega directamente condicionada por el gran rendimiento de ‘La isla de las tentaciones’ en el access, que vivió su mejor dato de temporada con un 11,7%, mejorando sustancialmente el arrastre de semanas anteriores en más de dos puntos. Aun así, la segunda opción de su franja fue para ‘Renacer’, que creció hasta un 11,7%, también al alza con 0,4 puntos.
La noche dejó otros datos relevantes en las cadenas secundarias. En laSexta, ‘Batalla de restaurantes’ firmó su máximo de temporada con un 5,3% (+0,7%), mientras que ‘El intermedio’ se quedó en un 6%, bajando 0,6 puntos. En Cuatro, ‘Código 10’ mantuvo su tendencia ascendente subiendo a un 6,7% (+0,3%).
El access volvió a estar muy disputado. ‘La isla de las tentaciones’ brilló con su 11,7%, pero no logró superar a ‘La revuelta’, que se mantuvo fuerte en un 12%. Sin embargo, la franja volvió a estar dominada por ‘El hormiguero’, que lideró con un 15% tras crecer 0,6 puntos.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 1.568.000 (12%)
Late Xou: 977.000 (12,4%)
Antena 3
El hormiguero: 1.959.000 (15%)
Renacer: 794.000 (11,7%)
Telecinco
La isla de las tentaciones: 1.507.000 (11,7%)
La que se avecina: 735.000 (10,5%)
laSexta
laSexta clave: 469.000 (3,9%)
El intermedio: 798.000 (6%)
Batalla de restaurantes: 455.000 (5,3%)
Cuatro
First dates: 710.000 (5,4%)
First dates: 771.000 (5,9%)
Código 10: 396.000 (6,7%)
La 2
Cifras y letras: 533.000 (4,2%)
Cifras y letras: 856.000 (6,3%)
Imma Tataranni: 154.000 (1,2%)
Imma Tataranni: 99.000 (1,1%)
LATE NIGHT
La 1
Comerse el mundo con Peña: 162.000 (4,6%)
Comerse el mundo con Peña: 53.000 (2,8%)
Antena 3
Renacer: 172.000 (7,1%)
Telecinco
La que se avecina: 276.000 (11,3%)
laSexta
Batalla de restaurantes: 220.000 (6,2%)
Batalla de restaurantes: 120.000 (6,6%)
Cuatro
El desmarque. Madrugada: 97.000 (5,4%)
La 2
Imma Tataranni: 55.000 (1%)
Imma Tataranni: 29.000 (1,1%)
Grantchester: 17.000 (1%)
TARDE
La 1
Directo al grano: 975.000 (11,8%)
Valle Salvaje: 916.000 (12,3%)
La promesa: 1.029.000 (12,9%)
Malas lenguas: 1.116.000 (12,3%)
Aquí la Tierra: 1.417.000 (13,4%)
Antena 3
Sueños de libertad: 1.180.000 (13,7%)
Y ahora, Sonsoles: 770.000 (9,7%)
Pasapalabra: 2.097.000 (20,2%)
Telecinco
El tiempo justo: 786.000 (9,8%)
El diario de Jorge: 869.000 (10,8%)
Agárrate al sillón: 825.000 (8,1%)
laSexta
Zapeando: 528.000 (6,3%)
Más vale tarde: 500.000 (6,3%)
Cuatro
Todo es mentira: 508.000 (6,2%)
Lo sabe, no lo sabe: 461.000 (5,6%)
La 2
Saber y ganar: 733.000 (8,2%)
Grandes documentales: 355.000 (4,3%)
Malas lenguas: 508.000 (6,6%)
Mi casa flotante: 137.000 (1,5%)
Escapadas extraordinarias: 158.000 (1,5%)
MAÑANA
La 1
La hora de La 1: 419.000 (22%)
Mañaneros 360: 524.000 (18,3%)
Mañaneros 360: 971.000 (12,5%)
Antena 3
Espejo público: 267.000 (11,2%)
Cocina abierta con Karlos Arguiñano: 769.000 (16,8%)
La ruleta de la suerte: 1.570.000 (22,3%)
Telecinco
La mirada crítica: 146.000 (8,5%)
El programa de AR: 303.000 (12,7%)
Vamos a ver: 629.000 (10%)
laSexta
Aruser@s el humorning: 224.000 (15,9%)
Aruser@s: 303.000 (14,5%)
Al rojo vivo: 255.000 (7,5%)
Cuatro
¡Toma salami!: 10.000 (0,8%)
Alerta cobra: 24.000 (1,4%)
Alerta cobra: 47.000 (2,5%)
Alerta cobra: 55.000 (2,5%)
En boca de todos: 202.000 (7%)
La 2
Pueblo de Dios: 14.000 (1,5%)
Beatus Ille: 17.000 (1,4%)
La vida en el África ardiente: 24.000 (1,4%)
Agrosfera: 19.000 (1%)
Aquí hay trabajo: 14.000 (0,7%)
La aventura del saber: 7.000 (0,3%)
Grandes viajes ferroviarios por Gran Bretaña: 12.000 (0,6%)
Culturas 2: 19.000 (0,8%)
Viajar en tren: 28.000 (1,2%)
El western de La 2 “Joe Dakota”: 71.000 (2%)
El cazador: 121.000 (1,8%)
Saber y ganar: 250.000 (2,7%)
INFORMATIVOS
Sobremesa
Antena 3 Noticias 1: 2.256.000 (24,5%)
Telediario 1: 1.378.000 (14,9%)
Informativos Telecinco 15h: 918.000 (10%)
laSexta Noticias 14h: 634.000 (8%)
Noticias Cuatro 1: 389.000 (5,6%)
Prime Time
Antena 3 Noticias 2: 2.214.000 (17,5%)
Telediario 2: 1.731.000 (13,9%)
Informativos Telecinco 21h: 854.000 (6,9%)
laSexta Noticias 20h: 640.000 (6,5%)
Noticias Cuatro 2: 525.000 (5,3%)
Matinal
Telediario matinal: 138.000 (18,2%)
Antena 3 Noticias de la mañana: 164.000 (14,2%)
El Matinal (Telecinco): 84.000 (7,2%)
RANKING
Diario: Antena 3 (14%), La 1 (13,1%), Telecinco (9,9%), laSexta (6,5%), Cuatro (5,5%), La 2 (3,2%).
Mensual: Antena 3 (13%), La 1 (12,5%), Telecinco (9%), laSexta (6,2%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,1%).
- Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
- El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
- David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
- Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven
- Un piso 'colmena' donde viven los trabajadores del Camp Nou, desde dentro: 'Se creen que somos sus esclavos
- Catalunya se prepara para un invierno con temperaturas altas y lluvias en el litoral
- El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se actúa ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
- Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud