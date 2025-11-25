Xabier Fortes hace frente a la brutal campaña de acoso de PP y Vox con bulos sobre su hijo, que trabaja como becario en RTVE

El periodista de TVE Xabier Fortes ha denunciado una campaña de acoso en redes sociales dirigida contra él y su hijo, tras las acusaciones de “enchufismo” lanzadas por Carmen Sastre, exconsejera de RTVE. Según Sastre, el hijo de Fortes habría sido “colocado en TVE” con un contrato favorable. Fortes respondió señalando que su hijo “es un chaval, un becario que termina el contrato en dos semanas”.

Durante una entrevista en ‘La Ventana’ de la Cadena SER, Fortes calificó el ataque como “lo más rastrero, ruin y miserable que he visto en mucho tiempo”.Para él, el señalamiento público de su hijo no solo es un ataque personal, sino una estrategia malintencionada: “Si quieren atacarme a mí, que lo hagan conmigo, no con mi hijo”.

Fortes también acusa a Sastre de mentir “desde la primera parte hasta el final” y de usar rumores tipo “según me cuentan” para difamar. Además, ha advertido que este tipo de ataques forman parte de una “época del canallismo” y ha defendido su permanencia en redes sociales: “Hay que dar la batalla, no hay que dejar a los canallas el monopolio. Siempre hay que pelear, responder y mirar hacia adelante”.

Por su parte, el Consejo de Informativos de TVE ha condenado los insultos recibidos, señalando que “cada persona merece ser valorada por su propio esfuerzo, méritos y conducta, sin importar su entorno personal o circunstancias”. Este pronunciamiento refleja la gravedad que ha alcanzado la polémica dentro del propio ente público.

En sus declaraciones, Fortes ha subrayado que su hijo ha seguido un recorrido profesional similar al de muchos jóvenes graduados: primero unas prácticas no remuneradas y luego un contrato de formación. También ha denunciado la participación de medios que califica de “tóxicos”, así como a figuras como Javier Negre o Bertrand Ndongo, quienes habrían amplificado el señalamiento mediático.