TVE apuesta por la lírica en Navidad: así es ‘ARIA, locos por la ópera’, su nuevo talent musical con Ruth Lorenzo y Juanjo Bona

TVE ha dado a conocer ‘ARIA, locos por la ópera’, un nuevo talent show que busca acercar el género lírico al gran público y descubrir a jóvenes voces con una sólida formación musical. El programa, que constará de cuatro galas navideñas, estará conducido por Ruth Lorenzo, acompañada por Juanjo Bona desde el backstage. Diez concursantes competirán por hacerse un hueco en un sector tan exigente como el de la ópera, enfrentándose a un proceso de preparación que el formato mostrará con detalle.

El jurado estará formado por la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez. A ellos se sumará un juez secreto, cuya identidad solo se revelará en la final. Las actuaciones contarán con el acompañamiento de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau, que adaptará arias célebres y piezas populares al lenguaje lírico. Además, el divulgador musical Mario Marzo introducirá cada obra con explicaciones didácticas. El espacio incluirá también colaboraciones de cantantes españoles alejados de la ópera, que interpretarán versiones adaptadas al estilo del programa.

‘ARIA, locos por la ópera’ es la primera adaptación internacional del formato creado por la productora holandesa Medialane y emitido con éxito en NPO1, donde suma tres temporadas y prepara una cuarta. TVE produce esta versión española en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia), reforzando su apuesta por el entretenimiento cultural y de servicio público. En la presentación oficial estuvieron presentes responsables de la cadena, el equipo del programa y los diez concursantes: Álvaro, Aseel, Carmen, Esaú, Ginés, Guillem, Jorge, Klaudya, Marina y Merlyn.

El proyecto contará con actuaciones individuales y grupales y aspira a atraer tanto a aficionados a la lírica como a espectadores que se acerquen al género por primera vez. Las responsables de RTVE subrayaron su carácter divulgativo: “La lírica no tiene que ser elitista, debe llegar a todo el mundo”, destacó Ana María Bordas, mientras que María Eizaguirre defendió que la cadena es “Casa de la música” y debe dar espacio a todos los géneros. Desde la productora, Tinet Rubira destacó el “espectacular plató” y la figura del juez secreto, encargado de decidir eliminaciones en la gala final.

Tanto Ruth Lorenzo como Juanjo Bona coincidieron en señalar la importancia de ofrecer oportunidades a jóvenes artistas. Los miembros del jurado también mostraron su entusiasmo por compartir su experiencia con los concursantes. Isabel Rey señaló que este formato le permite “enseñar lo aprendido” durante su carrera, mientras que José Manuel Zapata defendió que la ópera “nos hace ver la vida de otra manera”. Tomàs Grau, director de la orquesta, expresó su deseo de que las nuevas generaciones descubran el género: “Ojalá los niños se enamoren viendo ‘ARIA’”.