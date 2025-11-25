Nuevo susto
Antonio Resines, ingresado en la UCI tras sus últimos problemas de salud
El intérprete, que iba a ser uno de los fichajes estrella de 'Top Chef: Dulces y famosos', se vio obligado a cancelar su participación después de más de una semana hospitalizado.
Antonio Resines ha sufrido un nuevo susto de salud que ha despertado preocupación en su entorno profesional y personal. El actor, de 70 años, ha sido ingresado de urgencia en la UCI del Hospital San Rafael de Madrid, donde ha permanecido varios días debido a un episodio médico cuya gravedad obligó a suspender todas sus actividades durante más de una semana, según ha publicado la revista Semana.
Según el citado medio, Resines llegó al centro hospitalario el pasado 13 de noviembre y pasó sus tres primeros días en cuidados intensivos. Posteriormente fue trasladado a planta para continuar su evolución. Esta situación generó inquietud, especialmente porque el actor mantenía compromisos cerrados. Este martes, el director de la revista, Jorge Borrajo, confirmó en ‘El tiempo justo’ que “ha habido cierta preocupación”, aunque añadió que Resines ya ha sido dado de alta y se encuentra recuperándose en su domicilio.
Como consecuencia de este nuevo problema de salud, el actor se ha visto obligado a apartarse temporalmente de sus compromisos profesionales, entre ellos el proyecto culinario ‘Top Chef: Dulces y famosos’, que ya había anunciado su participación, tal y como desveló YOTELE. Aunque esta circunstancia es secundaria frente a su estado, la productora ha tenido que reorganizar el casting y ha sido Luis Merlo quien ha ocupado su lugar.
La última aparición pública del intérprete había sido el 27 de octubre, cuando asistió al 25 aniversario de la Fundación Pequeño Deseo y a la presentación de la película ‘Cuerpos locos’. Semanas antes, el 14 de octubre, ya había llamado la atención su ausencia en la entrega de los premios de la Mujer Rural en Segovia, donde explicó a través de un vídeo que debía someterse a una prueba médica rutinaria. Días después reapareció ante los medios sin imaginar que pronto tendría que ser hospitalizado.
