Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gala 10

'OT 2025' vivió su expulsión más dura con las primeras actuaciones con invitados

Pablo Alborán y Elena Gadel visitaron el talent show para interpretar sus canciones con los triunfitos.

'OT 2025'

'OT 2025' / Prime Video

Kevin Rodríguez

Kevin Rodríguez

Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

'OT 2025' vivió anoche su expulsión más dura de lo que llevamos de edición. El talent show que presenta Chenoa despidió a uno de los favoritos y eligió a los últimos nominados de la temporada.

Pero antes los concursantes subieron al escenario para interpretar 'Saturno' junto a Pablo Alborán. Claudia Arenas, Cristina, Téyou, Guillo Rist, Crespo, Olivia, Guille Toledano y Tinho abrieron así la gala y después interpretaron junto a Elena Gadel el tema 'Lobo'.

Después de las actuaciones de los ocho concursantes, Chenoa anunció que Téyou se convertía en la nueva expulsada: "Los espectadores de OT han decidido, con el 52% de los votos, que quien debe seguir en la Academia sea Guillo Rist".

Tras la expulsión, Miriam Rodríguez anunció a Tinho como favorito. Por su parte, el jurado propuso a Guille, Guillo, Claudia y Crespo para abandonar la academia. Los profesores salvaron a Claudia y los compañeros optaron por darle una nueva oportunidad a Guille, por lo que tanto Guillo como Crespo se jugarán la próxima expulsión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. David, dueño de un negocio de máquinas expendedoras: “Se necesita una inversión inicial de 14.000 euros”
  2. El aviso del arquitecto Jordi Martí: “Si no se interviene ahora, los edificios con más de 50 años serán un lastre para las familias”
  3. El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios un 2,5% este año y abonarlo en una 'super paga' de Navidad
  4. Ábalos denuncia a Atresmedia y alerta a la DGT por un presunto estacionamiento ilegal
  5. Encuesta CEO: El PSC baja, ERC se coloca segunda y Aliança Catalana empata con Junts en la tercera plaza
  6. Este será el futuro de las pensiones en 2045 y 2070 según el economista Manuel Álvarez: 'Entra la generación del 'baby boom' y el enfoque a 20 años es insuficiente
  7. Manifestación en Barcelona para exigir que la comisaría de Via Laietana se convierta en un centro de memoria histórica
  8. Diego Fernández, ingeniero químico, desmonta mitos sobre la limpieza de la lavadora: 'El bicarbonato y el vinagre no sirven

Almudena, por los suelos, entre lágrimas y con gritos desesperados en su hoguera más dura en 'La isla de las tentaciones': "Te vas a arrepentir"

Almudena, por los suelos, entre lágrimas y con gritos desesperados en su hoguera más dura en 'La isla de las tentaciones': "Te vas a arrepentir"

Uno de cada tres médicos catalanes tiene consulta privada

Uno de cada tres médicos catalanes tiene consulta privada

Una mujer da señales de vida en el ataúd antes de ser incinerada en Tailandia

Una mujer da señales de vida en el ataúd antes de ser incinerada en Tailandia

Ni Madrid ni Cataluña: Baleares lidera la lista de las CCAA con el menú del día más caro de España

Ni Madrid ni Cataluña: Baleares lidera la lista de las CCAA con el menú del día más caro de España

¿Puedes comprar un piso sin pagar ITP? La respuesta es sí, pero solo si cumples con estos requisitos

¿Puedes comprar un piso sin pagar ITP? La respuesta es sí, pero solo si cumples con estos requisitos

Montse Cespedosa, consultora experta en banca, alerta de las 'red flag' en las hipotecas: "Se están denegando muchas hipotecas en España, cuatro veces más que en el resto de Europa"

Montse Cespedosa, consultora experta en banca, alerta de las 'red flag' en las hipotecas: "Se están denegando muchas hipotecas en España, cuatro veces más que en el resto de Europa"

Los críticos de ERC en Barcelona estudian impugnar la gestora nombrada por el partido

Los críticos de ERC en Barcelona estudian impugnar la gestora nombrada por el partido

El recibo del agua subirá casi un euro de media en Barcelona y 22 ciudades de su área el 2026

El recibo del agua subirá casi un euro de media en Barcelona y 22 ciudades de su área el 2026