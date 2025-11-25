'Ena' llega líder y arrasa con sus primeros capítulos en un ajustado duelo contra 'La isla de las tentaciones', que anota nuevo récord

'Ena' llegó anoche al prime time de La 1 con una gran victoria. Los dos primeros capítulos de la serie histórica reunieron a un 17% y 1.331.000 espectadores de media. Un dato, que calca el del estreno de 'Sin gluten' y que hace que la cadena pública lidere la noche.

Aunque lo hace por la mínima, pues el duelo queda ajustadísimo en coincidencia contra 'La isla de las tentaciones', que marca récord de temporada y anota también un gran 17% y 1.400.000 seguidores. En coincidencia, la diferencia es mínima:

- Ena: 17,1% y 1.404.000

- La Isla de las tentaciones: 17% y 1.400.000

Por la tarde, 'Antena 3 Noticias 1' marca el mejor dato de la temporada con Sandra Golpe con un estratosférico 25,2% y 2.380.000 televidentes. Además, con ese registro consigue su mejor cuota en 17 años.

PRIME TIME

La 1

La revuelta: 12,3% y 1.595.000

Ena: 17% y 1.336.000

Telecinco

La Isla de las tentaciones: 11,5% y 1.459.000 / 17% y 1.400.000

Antena 3

El Hormiguero: 14,5% y 1.845.000

Renacer: 9,2 y 663.000

Cuatro

First Dates: 6% y 753.000 / 6,7% y 844.000

El Blockbuster: Bloodshoot: 5,9% y 409.000

laSexta

laSexta Clave: 5% y 587.000

El Intermedio: 7,1% y 925.000

El Taquillazo: Jack Reacher: 5,7% y 396.000

La 2

Cifras y letras: 4,1% y 510.000 / 5,8% y 771.000

Cine Clásico: El sentido de la vida: 2,2% y 247.000

LATE NIGHT

La 1

Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico: 17,4% y 529.000

Cine: La favorita: 11,2% y 201.000

Telecinco

Gran Hermano: Última Hora: 9,5% y 438.000

Gran Hermano: La casa en directo: 8,4% y 215.000

Antena 3

Renacer: 6% y 153.000

laSexta

Cine: Minority Report: 4,7% y 95.000

Cuatro

Alert: 4,1% y 95.000

El Desmarque: 3,5% y 54.000

TARDE

Antena 3

Sueños de libertad: 14,2% y 1.279.000

Y Ahora Sonsoles: 10,8% y 892.000

Pasapalabra: 21,2% y 2.227.000

La 1

Directo al grano: 10,1% y 868.000

Valle Salvaje: 10,4% y 815.000

La promesa: 11,3% y 937.000

Malas lenguas: 10,7% y 1.000.000

Aquí la tierra: 13,3% y 1.424.000

Telecinco

El tiempo justo: 9,5% y 797.000

El diario de Jorge: 9,6% y 812.000

Agárrate al sillón: 7,8% y 811.000

laSexta

Zapeando: 5,7% y 502.000

Más Vale Tarde: 6,8% y 559.000

Cuatro

Todo es mentira: 6,8% y 576.000

Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 476.000

La 2

Saber y ganar: 2% y 189.000 / 6,8% y 633.000

Grandes Documentales: 3,5% y 293.000

Malas lenguas: 6,8% y 549.000

Mi casa flotante: 1,9% y 174.000

Escapadas extraordinarias: 1,6% y 173.000

MAÑANA

Antena 3

Espejo Público: 11,2% y 286.000

Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,5% y 843.000

La ruleta de la suerte: 22,4% y 1.655.000

La 1

La Hora de La 1: 17,8% y 326.000

Mañaneros 360: 16% y 503.000 / 11% y 904.000

laSexta

Aruser@s: 16,4% y 220.000 / 15,7% y 328.000

Al Rojo Vivo: 9,2% y 336.000

Telecinco

La mirada crítica: 7,5% y 121.000

El programa de Ana Rosa: 12,6% y 321.000

Vamos a ver: 9,9% y 645.000

Cuatro

Alerta Cobra: 1% y 16.000 / 1,2% y 22.000 / 2,2% y 45.000

En boca de todos: 7,2% y 230.000

La 2

El cazador stars: 1,6% y 113.000

INFORMATIVOS

Tarde

Antena 3 Noticias 1: 25,2% y 2.380.000

Telediario 1: 14,4% y 1.336.000

Informativos Telecinco 15H: 9,9% y 936.000

laSexta Noticias 14H: 8,6% y 718.000

Noticias Cuatro 1: 7,2% y 520.000

Noche

Antena 3 Noticias 2: 19,7% y 2.429.000

Telediario 2: 14,1% y 1.714.000

Informativos Telecinco 21H: 7,5% y 903.000

laSexta Noticias 20H: 7,5% y 763.000

Noticias Cuatro 2: 5,5% y 552.000

RÁNKING

Diario: Antens 3 (14,2%), La 1 (13,1%), Telecinco (10,2%), laSexta (6,9%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,4%).

Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,4%), Telecinco (9%), laSexta (6,2%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).