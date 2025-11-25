Audiencias 24/11/2025
'Ena' llega líder y arrasa con sus primeros capítulos en un ajustado duelo contra 'La isla de las tentaciones', que anota nuevo récord
'Antena 3 Noticias' consigue con Sandra Golpe su mejor dato en 17 años.
'Ena' llegó anoche al prime time de La 1 con una gran victoria. Los dos primeros capítulos de la serie histórica reunieron a un 17% y 1.331.000 espectadores de media. Un dato, que calca el del estreno de 'Sin gluten' y que hace que la cadena pública lidere la noche.
Aunque lo hace por la mínima, pues el duelo queda ajustadísimo en coincidencia contra 'La isla de las tentaciones', que marca récord de temporada y anota también un gran 17% y 1.400.000 seguidores. En coincidencia, la diferencia es mínima:
- Ena: 17,1% y 1.404.000
- La Isla de las tentaciones: 17% y 1.400.000
Por la tarde, 'Antena 3 Noticias 1' marca el mejor dato de la temporada con Sandra Golpe con un estratosférico 25,2% y 2.380.000 televidentes. Además, con ese registro consigue su mejor cuota en 17 años.
PRIME TIME
La 1
La revuelta: 12,3% y 1.595.000
Ena: 17% y 1.336.000
Telecinco
La Isla de las tentaciones: 11,5% y 1.459.000 / 17% y 1.400.000
Antena 3
El Hormiguero: 14,5% y 1.845.000
Renacer: 9,2 y 663.000
Cuatro
First Dates: 6% y 753.000 / 6,7% y 844.000
El Blockbuster: Bloodshoot: 5,9% y 409.000
laSexta
laSexta Clave: 5% y 587.000
El Intermedio: 7,1% y 925.000
El Taquillazo: Jack Reacher: 5,7% y 396.000
La 2
Cifras y letras: 4,1% y 510.000 / 5,8% y 771.000
Cine Clásico: El sentido de la vida: 2,2% y 247.000
LATE NIGHT
La 1
Victoria Eugenia: Historia de un amor trágico: 17,4% y 529.000
Cine: La favorita: 11,2% y 201.000
Telecinco
Gran Hermano: Última Hora: 9,5% y 438.000
Gran Hermano: La casa en directo: 8,4% y 215.000
Antena 3
Renacer: 6% y 153.000
laSexta
Cine: Minority Report: 4,7% y 95.000
Cuatro
Alert: 4,1% y 95.000
El Desmarque: 3,5% y 54.000
TARDE
Antena 3
Sueños de libertad: 14,2% y 1.279.000
Y Ahora Sonsoles: 10,8% y 892.000
Pasapalabra: 21,2% y 2.227.000
La 1
Directo al grano: 10,1% y 868.000
Valle Salvaje: 10,4% y 815.000
La promesa: 11,3% y 937.000
Malas lenguas: 10,7% y 1.000.000
Aquí la tierra: 13,3% y 1.424.000
Telecinco
El tiempo justo: 9,5% y 797.000
El diario de Jorge: 9,6% y 812.000
Agárrate al sillón: 7,8% y 811.000
laSexta
Zapeando: 5,7% y 502.000
Más Vale Tarde: 6,8% y 559.000
Cuatro
Todo es mentira: 6,8% y 576.000
Lo sabe, no lo sabe: 5,6% y 476.000
La 2
Saber y ganar: 2% y 189.000 / 6,8% y 633.000
Grandes Documentales: 3,5% y 293.000
Malas lenguas: 6,8% y 549.000
Mi casa flotante: 1,9% y 174.000
Escapadas extraordinarias: 1,6% y 173.000
MAÑANA
Antena 3
Espejo Público: 11,2% y 286.000
Cocina Abierta de Karlos Arguiñano: 17,5% y 843.000
La ruleta de la suerte: 22,4% y 1.655.000
La 1
La Hora de La 1: 17,8% y 326.000
Mañaneros 360: 16% y 503.000 / 11% y 904.000
laSexta
Aruser@s: 16,4% y 220.000 / 15,7% y 328.000
Al Rojo Vivo: 9,2% y 336.000
Telecinco
La mirada crítica: 7,5% y 121.000
El programa de Ana Rosa: 12,6% y 321.000
Vamos a ver: 9,9% y 645.000
Cuatro
Alerta Cobra: 1% y 16.000 / 1,2% y 22.000 / 2,2% y 45.000
En boca de todos: 7,2% y 230.000
La 2
El cazador stars: 1,6% y 113.000
INFORMATIVOS
Tarde
Antena 3 Noticias 1: 25,2% y 2.380.000
Telediario 1: 14,4% y 1.336.000
Informativos Telecinco 15H: 9,9% y 936.000
laSexta Noticias 14H: 8,6% y 718.000
Noticias Cuatro 1: 7,2% y 520.000
Noche
Antena 3 Noticias 2: 19,7% y 2.429.000
Telediario 2: 14,1% y 1.714.000
Informativos Telecinco 21H: 7,5% y 903.000
laSexta Noticias 20H: 7,5% y 763.000
Noticias Cuatro 2: 5,5% y 552.000
RÁNKING
Diario: Antens 3 (14,2%), La 1 (13,1%), Telecinco (10,2%), laSexta (6,9%), Cuatro (5,9%), La 2 (3,4%).
Mes: Antena 3 (13%), La 1 (12,4%), Telecinco (9%), laSexta (6,2%), Cuatro (6%), La 2 (3,1%).
