Ángela Banzas, finalista del Premio Planeta 2025: "Sería increíble adaptar 'Cuando el viento hable' a una serie"

Ángela Banzas vive semanas intensas tras convertirse en finalista del Premio Planeta con 'Cuando el viento hable', una novela en la que combina intriga, heridas familiares y un fuerte vínculo con Galicia. La autora explica a YOTELE cómo ha cambiado su día a día con la exposición mediática, el interés de numerosos medios y la conexión emocional que están mostrando los lectores con la historia.

YOTELE. Ser finalista del Premio Planeta no solo es un reconocimiento literario, sino una visibilidad enorme. ¿Cómo has sido consciente de esto? ¿Te ha supuesto un gran salto de reconocimiento?

ÁNGELA BANZAS. Sí, la verdad es que supone una plataforma muy potente para llegar a más gente, a más potenciales lectores y lectoras. Me lo tomo con una perspectiva muy optimista, como una oportunidad. Aunque ya tenía reconocimiento por mis anteriores novelas, esto multiplica todo.

YOTELE. ¿Cómo viviste la noche del premio?

ÁNGELA BANZAS. Con nervios, muchos nervios, y después con muchísima emoción. Cuando supe que era la finalista, la emoción fue enorme. Además, fui muy sincera al subir al escenario y contar de dónde partía esta historia. Me quedó una sensación muy cálida, casi irreal, en el pecho.

YOTELE. ¿Cómo ha cambiado tu día a día desde el “efecto Planeta”?

ÁNGELA BANZAS. Pues por ahora no paro. La agenda es muy exigente, pero también es la oportunidad de que muchos medios —incluido el vuestro— se interesen por lo que he escrito. Y eso siempre es algo positivo: darse a conocer.

YOTELE. Tu novela 'Cuando el viento hable' mezcla misterio, memoria, heridas familiares y Galicia como escenario. ¿Cuál es el germen de esta historia?

ÁNGELA BANZAS. Parte de un episodio vital mío: un recuerdo de infancia. Siempre digo que recordar es reescribir, y aquello que guardamos en la recámara de nuestra memoria dice mucho de nosotros. Cuando tenía siete años ingresé en el hospital. En mi caso salió todo bien, pero descubrí una realidad: muchos niños no sobrevivían, o vivían encerrados en el hospital, entrando y saliendo constantemente. Vi cosas muy duras, pero también algo precioso: la esperanza, y cómo nos encontramos unos a otros en los hospitales.

Luego trasladé esa emoción a la posguerra, una época en la que la vida valía menos y había muchos silencios. Y añadí la capa de intriga que siempre incorporo: un misterio dentro de un hospital y el encierro de Sofía, la protagonista, desde su nacimiento, con la prohibición de hacer ruido y encender la luz. No sabe por qué la encierran cada noche ni quién es la niña que se le aparece como una alucinación.

Es la historia del viaje de Sofía desde la oscuridad y el silencio hacia la luz y la esperanza.

YOTELE. Galicia tiene un papel importante en tus novelas. ¿Qué aporta aquí el paisaje, el clima, la atmósfera?

ÁNGELA BANZAS. Para mí es también un viaje sensorial. Trabajo el clima y la atmósfera para que todo —la lluvia, el viento, la niebla, las brumas— refuerce la trama y las emociones de los personajes. Podría decirse que la naturaleza es un personaje más.

YOTELE. El título es poético e inquietante. ¿Por qué 'Cuando el viento hable'?

ÁNGELA BANZAS. El viento representa una mezcla entre el tiempo, la suerte y el destino. Es sugerente y ya encierra misterio. Para mí significa: ¿cómo seremos recordados?, ¿qué contará el tiempo de nosotros?, ¿qué arrastrará de nuestra vida?

YOTELE. En esta novela hay dolor, contradicción, heridas. ¿De qué personaje te costó más despedirte?

ÁNGELA BANZAS. De los abuelos de Sofía. Me costó mucho porque inevitablemente hacen pensar en nuestros propios abuelos. Están muy bien perfilados, y representan a esa generación que creció envuelta en silencios, con sacrificios enormes. También era una forma de rendirles homenaje: son quienes nos forjaron una oportunidad.

YOTELE. ¿Qué emoción o reflexión te gustaría que se llevara el lector al cerrar el libro?

ÁNGELA BANZAS. Me encantaría que sintiesen una llama blanca en medio de la noche oscura: la esperanza. Mostrar que hay etapas muy difíciles, pero siempre hay luz y sentido. La esperanza está en el amor: el amor incondicional de los abuelos hacia Sofía y de ella hacia ellos; la amistad que sostiene a Sofía en el hospital; y el amor entre Sofía y Daniel, que se acarician solo a través de las cartas mientras él está encerrado. Algo tan íntimo y tan precioso como las palabras.

YOTELE. A la hora de escribir, ¿eres de escaleta o de dejarte llevar?

ÁNGELA BANZAS. Una mezcla. Sé de dónde parto y sé dónde quiero llegar. Construyo a los personajes primero, porque tienen que hablar desde las vísceras, tener muy clara su voz. Una vez están construidos y tengo el arco narrativo, me dejo llevar. Ellos saben a dónde tienen que ir, pero a veces no todos llegan, o alguno se hace más grande por el camino. Me encanta que pase, porque lo disfruto más como escritora.

YOTELE. Tus novelas tienen un punto de espiritualidad, de sensibilidad cercana a lo sobrenatural. ¿Te atrae esa frontera?

ÁNGELA BANZAS. Muchísimo. Creo que la realidad es mucho más grande que lo que vemos. Me encanta explorar dónde están esas fronteras —si es que existen— e iluminar esos puntos ciegos.

YOTELE. ¿Cómo está siendo el contacto con los lectores tras la publicación?

ÁNGELA BANZAS. Muy cálido y muy cariñoso. La historia les conmueve mucho y la leen muy rápido. Intento construir siempre con capítulos cortos, suspense y ritmo para que atrape. Y luego cada lector hace su propio viaje: se quedan con personajes, frases, escenas. Estoy muy contenta con la respuesta.

YOTELE. ¿Lees las críticas? ¿Cómo las gestionas?

ÁNGELA BANZAS. Sí, lo leo todo. Me gusta estar informada y aprendo muchísimo. No podría haber publicado cinco novelas en cinco años sin estar muy atenta a lo que puedo mejorar. Confío en que tengo muchísimo aún que aprender. Y tengo muchas ganas. Las críticas destructivas no me aportan nada y no les presto atención.

YOTELE. ¿Estás trabajando ya en la siguiente novela? ¿Vas a por el Planeta ahora como ganadora?

ÁNGELA BANZAS. No sé si iré a por el Planeta, pero sí, ya estoy trabajando en otra novela. En mi cabeza ya hay una parte de mí que no soy yo: son los personajes que están creciendo.

YOTELE. ¿Te gustaría ver la novela adaptada al audiovisual?

ÁNGELA BANZAS. Por supuesto. Ya me hace mucha ilusión ver la cubierta de una novela, porque es como ponerle cara. Lo comparo con una ecografía en 3D: ya ves algo que estaba dentro de ti. Imagínate ver a mis personajes moviéndose por un escenario. Sería increíble.

YOTELE. ¿Te plantearías participar en el guion si se adaptara?

ÁNGELA BANZAS. ¿Por qué no? Es planteable. Igual sí.